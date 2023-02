Horoskop heute: So stehen die Sterne am 17. Februar für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 17. Februar 2023

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie kommen derzeit mit den Menschen in Ihrer Umgebung nicht immer reibungslos klar. Seien Sie vor allem nachmittags toleranter, räumen Sie den anderen mehr Freiräume ein!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Kümmern Sie sich vormittags um häusliche Angelegenheiten, schenken Sie Ihrer Familie Zeit. Nachmittags und abends sollten Sie sich Ruhe gönnen. Gehen Sie früh schlafen!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Beteiligen Sie sich jetzt an gemeinsamen Unternehmungen. Sie können wertvolle Beiträge liefern und Ihre Stellung festigen. Abends sollten Sie ganz für Ihren Partner da sein.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Nehmen Sie sich den Ratschlag eines Menschen, der an Ihre Sicherheit denkt, zu Herzen. Am späten Abend entdecken Sie eine Stärke an sich, die Sie zu neuen Taten motiviert!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Ihre Initiative ist nun gefragt. Beweisen Sie Führungsqualitäten! Anregungen, die Sie anderen Leuten am späten Vormittag geben, werden angenommen und in der Folge umgesetzt.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

In der Partnerschaft sind heute Ihre Geduld und Ihr Entgegenkommen gefordert. Gehen Sie vor allem abends auf Ihren Partner ein und zeigen Sie ihm, dass Sie für ihn da sind!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Wenn Sie sich in einer schwierigen Lage befinden, sollten Sie sich heute viel Zeit zum Nachdenken nehmen. Erkennen Sie die Hintergründe, richten Sie Ihr Handeln neu aus!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Verraten Sie Ihre Ideale nicht, auch wenn man Ihnen materielle Vorteile verspricht. Erhalten Sie Ihre Unabhängigkeit. Am frühen Abend haben Sie einen wertvollen Einfall.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Nutzen Sie den Morgen zur Verwirklichung wichtiger Vorhaben. Mittags nimmt Ihre Leistungsfähigkeit ab. Beugen Sie Fehlern vor, die aus Unkonzentriertheit entstehen könnten.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie haben vormittags am meisten Kraft und können erstaunliche Leistungen vollbringen. Beziehen Sie am späten Nachmittag andere Menschen mehr in Ihre Überlegungen mit ein.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Verbringen Sie diesen Tag möglichst ruhig, drängen Sie sich nicht in den Mittelpunkt des Geschehens. Abends nimmt man es Ihnen übel, wenn Sie sich vor einer Verantwortung drücken.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Behalten Sie heute Ihre Bedenken für sich, auch wenn Sie die Ideen anderer für unrealistisch oder unsinnig halten. Bringen Sie sich abends nicht in emotionale Abhängigkeiten.