Horoskop heute: So stehen die Sterne an Silvester für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 31. Dezember 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sehen Sie einen Konflikt von der positiven Seite! Nehmen Sie eine Auseinandersetzung zum Anlass, neue Gemeinsamkeiten zu finden. Abends lohnt sich entschlossenes Handeln!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Beweisen Sie heute in Ihrem Job, dass Sie zuverlässig sind. Über Mittag kommt man Ihnen dann freundlich entgegen. Nachmittags können Sie sich finanziell verbessern.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Gehen Sie heute offener auf andere zu, wenn Sie etwas erreichen möchten. Am frühen Nachmittag zahlt es sich für Sie aus, einen anderen ohne Vorbehalte ins Vertrauen zu ziehen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Nehmen Sie ein Angebot wahr, das man Ihnen am späten Vormittag macht. Sie können sich verbessern und mehr Unabhängigkeit für sich erreichen. Genießen Sie den Abend!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie können vormittags in jeder Hinsicht erfolgreich sein. Suchen Sie die Nähe eines Menschen, der Sie schätzt und fördert! Handeln Sie über Mittag schnell und entschlossen!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Gehen Sie heute auf Abstand zu allem, was Sie bedrückt oder belastet. Über Mittag sollten Sie misstrauisch werden, wenn man Ihnen mit übertriebener Freundlichkeit begegnet.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Die Liebe steht bis Mittag ganz im Vordergrund. Sie können einen neuen, heißen Kontakt knüpfen. Die zweite Tageshälfte und der Abend bleiben ruhig. Machen Sie Pläne!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Machen Sie sich heute einen ruhigen Tag, genießen Sie Ihr Zuhause oder unternehmen Sie etwas mit Ihrer Familie oder mit Freunden. Sie können sehr schöne Erlebnisse haben!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Nehmen Sie heute keine Angebote an, glauben Sie nicht alles, was man Ihnen weismachen will. Abends sollten Sie nachsichtig und tolerant sein, wenn andere die Nerven verlieren.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Lassen Sie sich morgens und vormittags von der Wechselhaftigkeit anderer nicht stören. Nachmittags beweisen Sie Ausdauer und praktisches Verständnis im Beruf.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Heute kann es Ihnen immer wieder an Antrieb und Motivation mangeln. Raffen Sie sich aber zumindest vormittags auf, und gehen Sie aktiv an die Lösung eines beruflichen Problems.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Halten Sie sich heute eher im Hintergrund, geben Sie anderen möglichst keinen Anlass zur Kritik! Lassen Sie sich nachmittags die Laune nicht von leichtsinnigen Mitmenschen verderben.