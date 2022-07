Horoskop heute: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 18. Juli 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie entwickeln heute besonders starke kreative Kräfte. Lassen Sie Ihre Fantasie spielen, wenn es um die Lösung schwieriger Probleme geht. Sie finden einen gangbaren Weg.

Horoskop heute: Stier (24.4. bis 20.5.)

Lassen Sie sich heute nicht bremsen! Es ergeben sich für Sie gute Gelegenheiten zur Zusammenarbeit mit anderen. Treffen Sie nachmittags eine schnelle Entscheidung.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Lassen Sie heute in Ihrer Familie und in Ihrer Partnerschaft Harmonie zu. Fühlen Sie sich nicht für alles verantwortlich, was um Sie herum passiert. Seien Sie sparsam mit Kritik!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Der Vormittag kann still und friedlich werden. Lassen Sie Ihre Seele baumeln! Zum Abend hin kommt die Gefahr auf, dass sich unliebsame Diskussionen entwickeln. Sachlich bleiben!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Lassen Sie sich heute von den Ideen anderer Menschen bereichern, profitieren Sie von deren Fantasie! Am späten Abend haben Sie die Kraft zu einer wichtigen Entscheidung.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

In der Partnerschaft können heute Spannungen entstehen, wenn Sie sich nicht festlegen. Am späten Vormittag sollten Sie sich versöhnlich zeigen. Abends haben Sie enorme Kraft!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sammeln Sie heute Kraft, konzentrieren Sie sich fest auf ein bestimmtes Ziel. Suchen Sie abends den Kontakt mit älteren Menschen. Sie bekommen eine wertvolle Anregung.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie müssen sich heute durchbeißen. Nehmen Sie es anderen nicht übel, wenn sie Ihnen nicht helfen können oder wollen. Bürden Sie sich nur so viel auf, wie Sie alleine schaffen!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Im Umgang mit anderen Menschen ist heute ein gesundes Misstrauen durchaus angebracht. Lassen Sie sich nicht von großartigen Versprechungen zu Vorableistungen verleiten!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie sind heute nervlich nicht sehr belastbar. Weichen Sie Situationen aus, in denen Sie in die Enge getrieben oder unter Stress geraten würden. Ein ruhiger Abend tut Ihnen gut.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie haben vormittags die Möglichkeit, sich positiv in eine Gruppe einzubringen. Stellen Sie abends keine übertriebenen Forderungen an Ihre Familie oder Freunde.

Horoskoph heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie dürfen sich auf einen entspannten Tag freuen. Vormittags würden Sie liegen gebliebene Arbeiten rasch erledigen. Tanken Sie nachmittags und abends Kraft, auch durch Genuss!