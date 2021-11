Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 29. November 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Gehen Sie heute ein bisschen mehr auf andere ein, auch wenn Sie das Bedürfnis haben, sich zurückzuziehen. Gehen Sie zumindest abends ein wenig unter Menschen!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Schauen Sie nicht weg, wenn ein anderer vormittags Ihre Hilfe braucht! Setzen Sie sich im Rahmen Ihrer Möglichkeiten ein! Abends dürfen Sie sich auf eine nette Überraschung freuen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie sollten heute Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, Sie können künstlerische Fähigkeiten an sich entdecken und eine höhere Stufe erreichen. Starten Sie vormittags ein Vorhaben.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Untertags sind Sie heute vielleicht etwas lustlos, können aber dennoch gute Leistungen bringen. Abends haben Sie allen Grund, sich über einen Erfolg von Herzen zu freuen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Man wendet sich heute mit der Bitte um Hilfe an Sie. Erweisen Sie am späten Vormittag einem anderen einen Gefallen. Lassen Sie sich am frühen Nachmittag nicht hereinlegen!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Am späteren Vormittag kann ein angenehmer Kontakt zustande kommen. Doch Vorsicht: Keine Versprechungen machen, diskret sein! Am späteren Abend setzen Sie sich durch.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Untertags können sich vorhandene Spannungen immer weiter aufbauen, am Abend besteht die Gefahr, dass es dann einen großen Knall gibt. Versuchen Sie, früh auszugleichen!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie dürfen heute nicht über die Stränge schlagen und sollten sich eng an eventuelle Vorgaben halten. Eine Nachlässigkeit kann Sie in eine unangenehme Situation bringen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

In der Liebe können Sie heute besonders intensive und schöne Erfahrungen machen. Am späteren Abend können Sie den Grundstein für eine neue Form Ihrer Partnerschaft legen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie haben einen schönen und entspannten Tag vor sich. Verbringen Sie ihn zusammen mit Menschen, die Sie mögen und mit denen Sie Spaß haben. Gönnen Sie sich abends Ruhe!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Halten Sie sich bis zum Spätnachmittag im Hintergrund. Im Miteinander kommt es heute zu Spannungen, die für Sie vermeidbar sind. Denken Sie abends an Ihre Gesundheit.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Nutzen Sie diesen Tag nach Kräften! Sie können heute in kürzester Zeit erstaunliche Leistungen vollbringen. Abends haben Sie allen Grund, sich auf Ihren Lorbeeren auszuruhen.