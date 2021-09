Horoskop heute: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 30. September 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie halten heute länger durch als andere, sollten aber dennoch keine Extratouren gehen! Achten Sie auf Ihre Sicherheit, fordern Sie andere nicht zum Leichtsinn heraus.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Man kommt heute von selbst auf Sie zu, warten Sie in aller Ruhe ab, was sich ereignet! Am frühen Abend sollten Sie eine Idee für sich behalten, die noch nicht ganz ausgegoren ist.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Wenn Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie sich heute ausklinken und sich einen schönen Tag machen. Sie genießen heute alles Schöne besonders. Gehen Sie in die Natur!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie wittern heute unterschwellig Ihre Chance. Handeln Sie am späten Vormittag, setzen Sie sich voll ein! Nachmittags dürfen Sie nicht zuviel von anderen erwarten!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Lassen Sie sich heute von anderen Menschen anregen und motivieren, verschließen Sie sich nicht vor guten Ideen. Abends finden Sie in entspannter Stimmung zu neuen Ansätzen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Setzen Sie sich vormittags ausdauernd ein, es lohnt sich! Helfen Sie anderen, zu Erfolgen zu kommen, Sie können dadurch Sympathien gewinnen. Verbringen Sie den Abend in Ruhe.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Konzentrieren Sie sich heute mit Ihrer ganzen Kraft auf Ihr berufliches Weiterkommen. Sie können schon morgens eine Entscheidung treffen, die Ihnen mehr Sicherheit bringt.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Heute dürfen Sie in Ihrer Begeisterung nicht abheben! Unüberlegte Handlungen könnten nachfolgend Ärger bringen. Passen Sie vor allem nachmittags und abends auf Ihr Geld auf!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Dieser Tag bleibt recht ruhig. Nehmen Sie sich heute Freiraum für Experimente. Sie können spielerisch auf haltbare Lösungen kommen. Nehmen Sie sich abends Zeit für sich.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie haben einen starken Tag vor sich. Unternehmen Sie etwas, toben Sie sich einmal richtig aus! Nachmittags können Sie im Sport sehr gute Leistungen bringen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Hervorragender Tag für Gespräche, Planungen und Besprechungen. Sie sind geistig sehr beweglich und stellen sich rasch auf andere ein. Machen Sie abends Nägel mit Köpfen!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Nehmen Sie in der kommenden Zeit Ihre Partnerschaft etwas ernster. Suchen Sie nach Austausch, schaffen Sie gemeinsame Perspektiven. Lassen Sie sich abends nicht erpressen.