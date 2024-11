Holt die Wintermäntel raus: Ab Dienstag soll’s in Hamburg schneien!

Von „Ohhh, schön“ zu „Brrr, kalt“: Der goldene Oktober hat sich aus Hamburg verabschiedet und Platz gemacht für fast winterliche Kälte, die uns in der kommenden Woche erwartet. Und nicht nur das: In der vorletzten Novemberwoche erwarten uns auch in Norddeutschland die ersten Schneeflocken der Saison.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge stimmen uns schon der Sonntag und die Nacht zum Montag auf die kommende, ungemütliche Woche ein. Demnach sorgt ein Tief hier für einen Mix aus Sonne, Wolken und Schauern, die im küstennahen Schleswig-Holstein stärker ausfallen können. Es wird windig und in der Nacht gehen die Temperaturen runter auf drei Grad.

Am Montag beruhigen sich Schauer und Wind etwas, mit sechs Grad wird es frischer als in der Vorwoche. Nachts können die Temperaturen auf bis zu -2 Grad runtergehen und schaffen so Voraussetzungen für weiße Flocken.

Dienstag erwartet die Hamburger dann Regen, der laut DWD mit Schneeflocken gespickt sein wird, bei Temperaturen von drei bis sechs Grad. Es wird windig bis stürmisch.

Ab der Nacht zum Mittwoch gibt es dann nochmal zusätzlich Regen-, Schnee- und Graupelschauer. „Gerade in der Nacht zum Mittwoch ist eine vorübergehende Schneedecke nicht ausgeschlossen“, so der Meteorologe Nico Bauer.

Mit vier Grad wird es am Mittwoch nochmal kälter, in der Nacht zu Donnerstag muss mit Glätte gerechnet werden. Dem DWD-10-Tage-Trend zufolge besteht auch in der Woche darauf immer wieder eine erhöhte Schneewahrscheinlichkeit. (prei)