100 Jahre alt wäre sie in diesem Jahr geworden. Doch sie erlebte nicht einmal ihren 19. Geburtstag. Die Rede ist von Hilde Dublon, einer jungen Hamburgerin, die gerne eine Familie gegründet und ein erfülltes Leben gelebt hätte, aber das nicht durfte, weil sie Jüdin war und die Nazis Juden hassten. Hilde Dublon ist eine von rund 9000 Hamburgern, die dem Nazi-Rassenwahn zum Opfer fielen. An diesem Samstag jährt sich zum 86. Mal die Reichspogromnacht, die Nacht, in der jüdische Geschäfte demoliert, Synagogen geschändet, Menschen verhaftet, gefoltert und gedemütigt wurden. Diese Nacht war der Beginn der systematischen Verfolgung der Juden. Aus diesem Grund erzählen wir hier exemplarisch die Geschichte von Hilde Dublon.