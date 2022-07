Hohe Preise fürs Parken am Hamburger Flughafen

Park and Fly – Mit dem Auto zum Flughafen fahren und dann in den Urlaub fliegen. Doch können Autofahrer das am Hamburger Flughafen überhaupt noch bezahlen?

Die Parkplatzpreise sind an 16 der größten Flughäfen in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um mehr als 20 Prozent gestiegen, zeigt eine Analyse des Verbraucherschutzvereins Berlin / Brandenburg (VSVBB). Im Schnitt müssten Reisende an deutschen Flughäfen rund 54 Euro pro Woche für den günstigsten terminalnahen Parkplatz zahlen – 2021 waren es 42 Euro.

Das kostet Parken am Flughafen Hamburg

In Hamburg sind die niedrigsten Preise, laut Analyse, mit 89 Euro pro Woche für terminalnahe Parkplätze besonders hoch. Dies sei im Vorjahr bereits ab 49 Euro möglich gewesen. Und wer vor dem Urlaub keinen Parkplatz vorab reserviert hat und terminalnah parken möchte, müsse für den teuersten Parkplatz bis zu 245 Euro blechen.

Seit Mai können Kurzparker in der Kiss and Fly Zone für zehn Minuten gratis stehen – danach sind laut Hamburger Flughafen bis 15 Minuten drei Euro und für alle weiteren fünf Minuten zwei Euro fällig. Wer etwas länger bleiben möchte, zahlt in den Parkhäusern vier Euro für 30 Minuten, danach greifen laut Airport günstigere Stundentarife.

VSVBB: Preisunterschiede zwischen Airports

15 Euro pro Woche kostet der günstigste Parkplatz an den Airports Dresden und Leipzig / Halle. Auch in Köln / Bonn zahlt man ab 29 Euro pro Woche, wenn man vorab online bucht – hingegen werden in Dortmund mindestens 99 Euro verlangt. Wenn man die maximalen Parkgebühren pro Woche betrachtet, sind nur die Flughäfen in Stuttgart (294 Euro) und Düsseldorf (266 Euro) noch teurer als in Hamburg.

Beim Kurzzeitparken wurden besonders starke Erhöhungen festgestellt: Statt der neun Euro vom letzten Jahr fallen nun durchschnittlich zwölf Euro in der Kiss and Fly-Zone an. Besonders Stuttgart fällt hier mit bis zu 40 Euro Parkgebühr für 30 Minuten auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Flughafen: Änderung macht Parkplatzsuche künftig einfacher

Die VSVBB-Vorsitzende Angelika Menze sagt: „Wer plant, sein Auto länger am Flughafen stehen zu lassen, sollte unbedingt vorab prüfen, ob die Online-Reservierung eines Parkplatzes vor Ort möglich ist.“ Zudem könnten Reisende häufig Geld sparen, wenn sie auf weiter entferntere Flughafen-Parkplätze setzen. (sk)