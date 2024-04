An der Straße Hohe Bleichen stehen 13 elegante, immergrüne Riesen-Lebensbäume, drei, vier Stockwerke hoch – echte Hingucker! Doch wer genauer schaut, der merkt: Den Bäumen, die einst für viel Geld hier eingepflanzt wurden, geht's nicht gut. Die Ursache: Hunde. Diese gelten aufgrund einer biologischen Besonderheit mittlerweile als größte Feinde von Stadtbäumen – in der Hamburger Neustadt versucht man die teuren Lebensbäume jetzt zu schützen.

An der Straße Hohe Bleichen stehen 13 elegante, immergrüne Riesen-Lebensbäume, drei, vier Stockwerke hoch – echte Hingucker! Doch wer genauer schaut, der merkt: Den Bäumen, die einst für viel Geld hier eingepflanzt wurden, geht’s nicht gut. Die Ursache: Hunde. Diese gelten aufgrund einer biologischen Besonderheit mittlerweile als größte Feinde von Stadtbäumen – in der Hamburger Neustadt versucht man die teuren Lebensbäume jetzt zu schützen.

Ein Hundehaufen ist ja noch zu bewältigen, der verschwindet mit einem beherzten Griff im Kotbeutel – aber der Urin, der ist das eigentliche Problem für Hamburgs Straßenbäume: Er sickert in den Boden, tötet mit seinem hohen Stickstoffgehalt die Mikroorganismen, die die Baum-Riesen mit anorganischen Nährstoffen versorgen.

Riesen-Lebensbäume an der Hohen Bleichen sind besonders empfindlich

Kommt es zu einem Mangel, leiden die Bäume. Davon zeugen die braunen Stellen, die schon seit längerer Zeit an den 13 großen Lebensbäumen (Thuja plicata) in der Straße Hohe Bleichen in der Hamburger Innenstadt zu beobachten sind. Das „Abendblatt“ hatte zuerst berichtet.

Die Thujen haben circa 15.000 Euro pro Stück gekostet, als das BID (Business Improvement District) sie vor rund 15 Jahren kaufte, wie ein Mitarbeiter der „Zum Felde BID Projektgesellschaft“ der MOPO verrät. „Zum Felde“ ist vom BID beauftragt, sich um den „Innovationsbereich Hohe Bleichen – Heuberg“ zu kümmern.

Einige Jahre nach der Pflanzung machten sich die ersten Probleme an den Bäumen bemerkbar. Es wurden Bodenproben genommen. Die Ergebnisse zeigten, dass nicht nur die Thujen, sondern alle Bäume im Umkreis aufgrund von Hundepipi leiden. Die Thujen aber, diese besonders empfindlichen, betreuungsbedürftigen Bäume, verkraften den Urin noch schlechter als andere Baumarten.

Überhaupt sind pinkelnde Hunde die größten Feinde der Großstadtbäume, egal wo. Während Paris mit Metallscheiben die Hunde von den Stämmen fernzuhalten versucht, kommen anderorts sogenannte Hundestopper – zum Beispiel Geruchsstoffe – zum Einsatz. Beides kommt in den Hohen Bleichen aber nicht infrage: Die Metallscheiben gelten als unästhetisch, und die Geruchsstoffe wären nicht nur den Vierbeinern unangenehm, sondern auch den vielen Menschen, die in der Straße einkaufen, spazieren und essen gehen.

„Kein Hundeklo“ – Menschen sollen sensibilisiert werden

Die „BID Zum Felde Projektgesellschaft“ versucht es also mit Schildern, die Hundebesitzer darauf hinweisen, dass die Bäume „kein Hundeklo“ seien. Auch wurden Flyer verteilt, die die Menschen für das Thema sensibilisieren sollen. Hundekotbeutel sind ebenfalls vorhanden, doch es ist ja der Urin, der für die Bäume gefährlich ist.

Der BID führt regelmäßige Untersuchungen durch, um den Nährstoffgehalt des Bodens festzustellen. Die obere Erdschicht wird jedes Jahr ausgetauscht, außerdem werden Bodenhilfsstoffe hinzugegeben, um den Mangel an Nährstoffen zu kompensieren. All das passiere schon seit Jahren, sagt der BID-Zum-Felde-Mitarbeiter. Ohne diese Maßnahmen wären die Bäume wohl schon längst kaputt.

In 10 bis 20 Jahren aber, so schätzt er, müssen die Bäume ausgewechselt werden. Die Lebensspanne eines „normalen“ Straßenbaumes betrage zwischen 60 und 70 Jahren, die der Thujen aber nur 30 bis 40. In ihrem natürlichen Lebensraum gibt es Exemplare, die bis zu 1 000 Jahre alt werden. Da heben aber auch nicht täglich dutzende Hunde ihr Bein.