Hoffnung auf weiße Weihnachten? So wird das Wetter in Hamburg

„Leise rieselt der Schnee“? Auch dieses Jahr muss der Norden wohl auf weiße Weihnachten verzichten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Milde Temperaturen durchkreuzen die Aussicht auf ein paar weiße Flocken.

Der Heiligabend startet noch recht freundlich: Vielerorts gibt es Auflockerungen und der blaue Himmel blitzt an einigen Stellen durch. Perfekt also für den Last-Minute-Einkauf in der Stadt oder den ersten Weihnachts-Spaziergang. In Hamburg werden dabei Höchsttemperaturen um sechs Grad erwartet. Von der Nordsee her ziehen allerdings dickere Wolken auf. Diese haben teils auch Sprühregen im Gepäck. In der Nacht wird es bei Tiefstwerten um fünf Grad kaum kühler. Dazu weht ein schwacher Wind.

Trübes Wetter bei milden Temperaturen

Die beiden Weihnachtsfeiertage bieten wenig Abwechslung: Es bleibt trüb und bedeckt bei Temperaturen zwischen acht und zehn Grad. Auch hier werden die erhofften Schneeflocken also eher durch gelegentlichen Sprühregen ersetzt. Dazu weht ein schwacher Wind. „Kurzum: Es ist ein Weihnachtswetter ohne Überraschungen“, sagt Jacqueline Kernn, Meteorologin beim DWD.

Auch nach drei Tagen besinnlicher Weihnachtszeit zeigt sich das Wetter am Freitag nicht von einer schöneren Seite. Neblig-trübes Wetter mit etwas Sprühregen werden erwartet. Auch die milden Temperaturen bleiben. (mwi)