Trotz der gestiegenen Zahl an Corona-Neuinfektionen werden die seit den Herbstferien bestehenden Regeln nicht geändert. Denn: In keinem anderen gesellschaftlichen Bereich würden so viele Schutzmaßnahmen konsequent durchgeführt wie in Schulen – sagt ein Sprecher der Hamburger Schulbehörde.

Seit dem Ferienende gilt wieder die Präsenzpflicht an Hamburger Schulen. Es gilt weiterhin das Fünf-Stufen-Sicherheitskonzept für den Schutz vor Corona-Infektionen. Inzwischen sind nach Angaben der Schulbehörde rund 80 Prozent der Luftfiltergeräte von den Herstellern geliefert und an den Schulen installiert worden.

Hamburger Schulen: Fünf-Stufen-Konzept für Schutz vor Corona

Die Maskenpflicht gilt weiterhin an den Schulen. Um Infektionen möglichst rasch zu erkennen, sind in den ersten beiden Wochen nach den Ferien jeweils drei statt bisher zwei Schnelltests pro Woche vorgeschrieben.

Die Gesundheitsbehörde gab am Freitag bekannt, dass die Sieben-Tage-Inzidenz binnen einer Woche von 61,1 auf 94,3 gestiegen ist.