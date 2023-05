Hochschul-Ranking: Wie gut sind Hamburgs Unis?

Wie gut sind Hamburgs Unis? Wie zufrieden die Studierenden? In einem Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) schneiden vor allem einige private Hochschulen sehr gut ab.

Neben Beurteilungen in den Kategorien Studium, Lehre und Forschung umfasst das Ranking auch Bewertungen von Studis zu den Studienbedingungen. Der Studienführer der Wochenzeitung „Zeit“ veröffentlicht nun Auszüge aus dem Ranking. In diesem Jahr wurden die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Soziale Arbeit neu bewertet. Erstmals geben die Studierenden in diesen Fächern auch ihr Urteil zu digitalen Lehrelementen ab.

In den Fächern BWL und Jura schneiden vor allem einige private Hochschulen sehr gut ab. Betriebswirtschaftler zum Beispiel sind an der Hochschule Fresenius am Standort Hamburg und an der Kühne Logistics University sehr zufrieden. Ihnen gefallen dort vor allem die allgemeinen Studiensituation und die Ausstattung sowie die Betreuung und Unterstützung. Der Einsatz digitaler Lehrelemente wird ebenfalls sehr gut bewertet.

Uni-Ranking: So gut sind Hamburgs Hochschulen

Im Fach Jura bekommt die private Bucerius Law School – Hochschule für Rechtswissenschaft besonders viele sehr gute Beurteilungen von den angehenden Akademikern. Auch hier fallen die allgemeine Studiensituation sowie die Betreuung und die Unterstützung im Studium, die Angebote zur Examensvorbereitung sowie die digitalen Lehrelemente positiv auf. Bei der Zahl der Promotionen pro Professor:in erreicht sie, ebenso wie die Universität Hamburg, die Spitzengruppe.

Die Universität Hamburg punktet außerdem in einer weiteren Kategorie: Sie liegt bei der Zahl der Veröffentlichungen pro Professor:in in den Fächern Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre vorne.

An der HSBA Hamburg School of Business Administration sind die Studis in den dualen Studiengängen BWL und Wirtschaftsinformatik sehr zufrieden. Für sie stechen unter anderem das Lehrangebot, die Studienorganisation und die Verzahnung von Theorie- und Praxisphasen hervor. (mp)