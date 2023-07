Der 17-jährige Nahel Merzouk wurde bei einer Verkehrskontrolle in Paris von einem Polizisten erschossen. Seitdem ist Frankreich in Aufruhr: Autos und Gebäude brennen, Demonstranten und Polizisten geraten gewaltsam aneinander. Und in Hamburg? Hier nutzt die AfD die Chance, eine „Zeitenwende“ in der Migrations- und Integrationspolitik zu fordern. Die Debatte wird hitzig.

Der 17-jährige Nahel Merzouk wurde bei einer Verkehrskontrolle in Paris von einem Polizisten erschossen. Seitdem ist Frankreich in Aufruhr: Autos und Gebäude brennen, Demonstranten und Polizisten geraten gewaltsam aneinander. Und in Hamburg? Hier nutzt die AfD die Chance, eine „Zeitenwende“ in der Migrations- und Integrationspolitik zu fordern. Die Debatte wird hitzig.

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis eine Explosion aus Frust, Hass und Gewalt auch unser Land durchschütteln wird“, sagte AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann und setzte so den Ton für die Debatte, die die Partei für die Aktuelle Stunde der Bürgerschaft am Mittwoch angemeldet hat.

Auch Deutschland würden „bürgerkriegsähnliche Zustände“ drohen, das sei „alles andere als Schwarzmalerei“, meint Alexander Wolf – und verweist auf die Silvesterkrawalle, Clankriminalität (zuletzt in Essen) und eine „explodierende Messer- und Bandenkriminalität“, die es seit 2015 in Deutschland gebe, sowie auf die Notwendigkeit einer „SOKO Jungfernstieg“ in Hamburg. Statt mehr Geld für Integration brauche es Härte und Konsequenz, sagte Nockemann. Nur durch eine Obergrenze und Abschiebungen könnten „französische Zustände“ vermieden werden.

Hamburg: Parteien stellen sich gegen AfD

Die anderen Parteien widersprachen hitzig und warfen der AfD Rassismus vor. Die Situation in Frankreich sei mit Hamburg nicht vergleichbar. „Die Gründe sind komplex und spezifisch französisch“, sagte Kazim Abaci (SPD). Er fand den Vorstoß der AfD eine Frechheit – und lobte die hiesige, rot-grüne Migrationspolitik.

Eine jahrzehntelange Abschottung wie bei den Vororten französischer Großstädte (Banlieue, Brennpunkt-Viertel, aus denen viele der Demonstranten stammen, Anm. d. R.) gebe es hier nicht, sagte auch Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein (FDP). David Stoop (Linke) betonte, es handele sich um einen sozialen Konflikt und nicht um einen „ethnischen“.

Doch „die Lösung der Probleme interessiert Sie nicht“, sagte er in Richtung AfD. Das meint auch die CDU: „Sie sind die einzige Partei in diesem Parlament, die von den Problemen und Gewalt in Frankreich profitiert“, so Dennis Gladiator. „Sie profitieren von den Ängsten, die Sie selber schüren.“ „Wer gute Integration will, bekämpft Armut und Rassismus, aber nicht Menschen“, sagte Michael Gwosdz (Grüne) – und erntete kräftigen Applaus. Abaci verwies auch auf 121 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte im vergangenen Jahr, die rechtsextremistisch motiviert gewesen seien. Sie habe die AfD im Parlament nie zum Thema gemacht – das „zeigt das wahre Gesicht Ihrer Fraktion”.

FDP und CDU mahnten aber auch Probleme an. Ein Brandbrief der Stadtteilschulen, dass sie die „Last der Integration“ nicht mehr allein stemmen würden, sei ein „Warnsignal, das Sie hören sollten, Herr Bürgermeister“, so Andreas Grutzeck (CDU) in Richtung Peter Tschentscher (SPD). „Eine Überlastung einzelner Stadtteile kann nicht zu Integration führen”, mahnte Treuenfels-Frowein. Sollten sich Parallelgesellschaften bilden, dürfe man nicht wegschauen – und es gebe eine Pflicht zum rechtsstaatlichen Eingreifen.