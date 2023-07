Die Temperaturen sind hoch, die Stimmung der Fahrgäste – viele unterwegs zum Schlagermove – ausgelassen: Bis die S-Bahn auf Höhe Berliner Tor plötzlich zum Stehen kommt und nicht mehr weiterfährt. Alkoholisiert, in der prallen Sonne und zwischen vielen Menschen im Waggon eingepfercht, kommt Panik auf. Kreislaufbeschwerden, Hitze-Kollaps, die Türen werden aufgerissen – einige Passagiere laufen auf die Gleise.

„Beim Zugführer und im Bahnhof lief alles schief“, fasst Frank M. (Name geändert) die Situation gegenüber der MOPO zusammen. Er war in der S21, die auf Höhe Berliner Tor zum Stehen kam. Laut Durchsage sei eine Person auf den Gleisen gewesen. Die Bahn war, aufgrund des Schlagermoves und eines vorangegangenen Personenschadens in Bergedorf, extrem voll.

Hamburg: S-Bahn bleibt zwischen Hauptbahnhof und Berliner Tor stehen

„Nach einer halben Stunde in der überfüllten Bahn, in der Hitze, rissen alle die Türen auf und sind raus“, berichtet Frank M. „Im Zug gab es keine Luft.“ Drei Polizisten seien hinzu gekommen und hätten versucht, die Leute daran zu hindern, auf die anderen Gleise zu rennen.

Die S-Bahn stand über eine halbe Stunde in der prallen Sonne. Privat. Die S-Bahn stand über eine halbe Stunde in der prallen Sonne.

Ein Video, das der MOPO vorliegt, zeigt jedoch, dass sich dennoch einige Fahrgäste auf den gegenüberliegenden Gleisen befanden – angeheitert, in Schlagermove-Outfit. Nach einiger Zeit sollte die Fahrt weitergehen, alle seien wieder in den Zug gestiegen. Doch: Fehlanzeige! Es passierte nichts. Nur der Lokführer sei „wild umher gerannt“, da wohl noch eine Notbremse gezogen war, so der Fahrgast.

Viele der Fahrgäste hätten Kreislaufbeschwerden gehabt, mindestens eine Person habe sich übergeben. Die Polizisten hätten schließlich Druck auf den Lokführer gemacht: Weiterfahren oder Räumung, hieß es dann, sagt Frank M. Letztendlich ging es weiter zum Hauptbahnhof. Dort sei der Bahnsteig jedoch ebenfalls völlig überfüllt gewesen, wodurch die ohnehin schon panischen und überhitzten Fahrgäste kaum aussteigen konnten.

Beim Lagedienst der Polizei lagen am Sonntag keine Informationen über den Vorfall vor. Und auch der Wochenenddienst der Deutschen Bahn konnte sich auf Nachfrage nicht äußern.