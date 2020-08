Historischer Podcast: Der Tag, an dem die deutsche „Titanic“ unterging

Die Menschen rund um den Erdball sind entsetzt, als sich im Januar 1883 die Nachricht vom Untergang der „Cimbria“ verbreitet. An Bord waren Menschen, die nichts weiter wollten, als ihr Glück in der Neuen Welt zu finden. Und dann schafften sie es gerade mal bis Borkum. Mehr als 400 Männer, Frauen und Kinder - in der Nordsee ertrunken. Bis zum Untergang der "Titanic" 1912 war es das schlimmste zivile Schiffsunglück aller Zeiten.





Den neuen Podcast finden Sie jeden Sonntag ab 10 Uhr hier:

Hamburgs Geschichte zum Anhören.

Das neue „Unser Hamburg“ ist da! 116 Seiten mit spannenden Geschichten aus der Hamburger Historie und bislang unveröffentlichten Fotos: Die neue Ausgabe unseres Geschichtsmagazins „Unser Hamburg“ gibt's im Zeitschriften- und Buchhandel. Schwerpunkt dieses Mal: die Geschichte des Gängeviertels. Hier im MOPO-Shop können Sie das Magazin auch bestellen!



Das Buch „Der Tag, an dem…“, das in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Junius-Verlag erschienen ist, bekommen Sie im Buchhandel oder ebenfalls in unserem Onlineshop.

Übrigens: Die neue Ausgabe von „Unser Hamburg“ ist am Kiosk und im MOPO-Shop erhältlich.