Interessant wird das Foto aber durch den Uniformierten links neben dem Kronprinzen – die Geschichte hinter dem Bild und wieso sie heute aktueller ist denn je, lesen Sie mit MOPO+! Jetzt vier Wochen lang testen für 0,99€.

Gestatten, ich bin Thomas Hirschbiegel, der MOPO-Flohmarktfuchs. Seit mehr als 50 Jahren besuche ich jede Woche Märkte im Norden und kaufe historische Dokumente, alte Fotos und alles, was mit Hamburg zu tun hat. Aber auch bei Design der 70er Jahre oder einer schönen alten Armbanduhr kann ich zu oft nicht widerstehen. An dieser Stelle präsentiere in unregelmäßigen Abständen meine neuesten Schätze. Heute: das Foto des preußischen Kronprinzen.

Historische Fotos sind meine Leidenschaft – und ein ganz besonderes Exemplar erwarb ich kürzlich auf der legendären „Sonntagsbörse“ im mecklenburgischen Wittenburg. Dort bekommen Sie von selbstgemachtem Honigwein bis hin zu DDR-Mopeds alles Mögliche offeriert – eine einmalige Mischung aus Flohmarkt und Hamburger Fischmarkt. Und da lag nun dieses „Agfa“-Foto im Postkartenformat, das den preußischen Kronprinzen Wilhelm zeigte.

Postkarten aus der Kaiserzeit mit Abbildungen von Königen, Herzögen oder Prinzen gibt es häufig auf dem Flohmarkt. Sie werden mit drei bis fünf Euro gehandelt. Doch dieses Foto ist keine Postkarte, sondern ein echtes Foto. Wilhelm von Preußen (1882-1951) ist dort zu sehen. Gekleidet in Generalsuniform und mit der höchsten preußischen Tapferkeitsauszeichnung – dem Orden „Pour le Mérite“.

Kronprinz lobte die Nazis

So weit, so gut. Interessant wird das Foto aber durch den Uniformierten links neben dem Kronprinzen: Ernst Röhm. Als Chef der SA war er unter Hitler Herr über Tausende SA-Schläger, die mit Gewalt und Terror die Machtergreifung 1933 vorbereitet haben. Im Streit um die Rolle der SA im Dritten Reich ließ Hitler den mächtigen SA-Chef 1934 kurzerhand erschießen.

Eine Rolle bei der Ermordung des „Alten Kämpfers“ spielt wohl auch die Tatsache, dass Röhm schwul war und relativ offen damit umging. 20 Euro kostete mich dieses fotografische Zeitdokument, das heute unerwartete Aktualität hat.

Florian Quandt Thomas Hirschbiegel ist der Flohmarkt-Fuchs. Thomas Hirschbiegel ist der Flohmarkt-Fuchs.

Seit Jahren tobt ein Streit darum, wie nah die Familie des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. den Nazis stand. Georg Friedrich Prinz von Preußen, der heutige Chef des Hauses Hohenzollern, möchte nämlich vom deutschen Staat eine Rückerstattung in Millionenhöhe. Es geht unter anderem um das Inventar der vielen Schlösser, welche nach 1945 in der Sowjetischen Besatzungszone und während der DDR-Zeit enteignet worden waren. Das betrifft viele wertvolle Kunstwerke, die sich heute in bundesdeutschen Museen befinden.

Prozess in Potsdam

Doch im „Ausgleichsleistungsgesetz“ gibt es einen Passus, wonach keine Entschädigung erfolgt, wenn der Enteignete dem Nazi-System „erheblichen Vorschub“ geleistet hat. Und darüber sind sich die Historiker nicht einig.

Die einen halten den Kronprinzen für eine „bedeutungslose Figur“, ja, für eine „Flasche“, die in ihrem Leben nichts zustande gebracht hat. Andere sehen Wilhelm von Preußen als Wegbereiter der NS-Diktatur. Darauf deuten Äußerungen des Prinzen hin, der vom „wunderbaren Menschenmaterial, das in SA und SS vereinigt ist“, sprach und Hitler in höchsten Tönen gelobt hat. Die Sache muss jetzt vom Verwaltungsgericht Potsdam entschieden werden.