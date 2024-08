MOPO-Chefreporter Thomas Hirschbiegel blickt zurück auf den „Deutschen Herbst“ und erinnert sich, wie er die spätere RAF-Terroristin Susanne Albrecht 1974 zufällig in Hamburg fotografierte und wie dieses Foto ein paar Jahre später ein wichtiges Zeitzeugen-Dokument wurde. Die Geschichte von Albrecht, die am Mord an Dresdner-Bank-Chef Jürgen Ponto beteiligt war, liest sich wie ein Krimi.