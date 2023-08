Für uns von der MOPO zählt es zu den schönsten Hamburg-Fotobüchern der vergangenen Jahre: Der begabte Amateur-Fotograf Peter M. Förster aus Blankenese präsentiert dem Leser die 60er Jahre aus seiner ganz persönlichen Sicht. Schon die Bilder selbst sind sensationell. Aber es gibt zusätzlich noch einen ganz besonderen Clou!

Denn die alten Schwarz-Weiß-Fotos sind interaktiv. Jedes ist erstens mit einem Kartenausschnitt aus dem Hamburger Stadtplan versehen – der ortskundige Betrachter weiß also sofort, wo das Bild aufgenommen ist. Das Entscheidende aber: Jedes Foto ist ausgestattet mit einem sogenannten QR-Code. Der Leser muss ihn nur mit dem Handy einscannen – schon beginnt die Zeitreise. Ein Klick, und es öffnet sich die aktuellste 3D- und Google-Earth-Straßenansicht. Der Betrachter hat also die Möglichkeit, das Gestern mit dem tagesaktuellen Heute zu vergleichen. Das ist schon ziemlich abgefahren. Und macht total Spaß. Wer also Hamburg-Fan ist, muss dieses Buch haben.

An der Wassertreppe zur Kleinen Alster: Ein Kinder füttert Schwäne - und wird von einem attackiert. Ein toller Schnappschuss ist Peter M. Förster da gelungen. Peter M. Förster An der Wassertreppe zur Kleinen Alster: Ein Kind füttert Schwäne – und wird von einem attackiert. Ein toller Schnappschuss ist Peter M. Förster da gelungen.

Wer ist Peter M. Förster? Sein eigentlicher Beruf ist Immobilienmakler. Vor ein paar Jahren suchte er nach Bildern, um sein Büro in Blankenese zu dekorieren, und da wurden sie mit einem Mal wieder lebendig: die 60er Jahre! In längst vergessenen Kartons auf dem Dachboden fand er Dutzende Abzüge – Fotos, die er als junger Mann aufgenommen hatte.

Bilder aus einer wilden Zeit: Einerseits gingen die Studenten an den Unis auf die Barrikaden, prangerten den „Muff von 1000 Jahren“ an und forderten mehr Mitbestimmung. Andererseits genossen die Menschen das Leben in vollen Zügen: 120 Kinos gab es in Hamburg und in jeder Bar Livemusik. Das Lebensgefühl von damals hat Förster in seinen Bildern auf eindrucksvolle Weise festgehalten.

Fotograf Peter M. Förster arbeitet als Immobilienmakler in Blankenese

Fotograf zu werden, das war immer der Traum von Peter M. Förster. „Doch das Vorhaben, einen künstlerischen Beruf zu ergreifen, scheiterte am Veto meines Vaters“, erzählt er. „Weil er dachte, dass das der Fotografie noch am nächsten kommt, musste ich dann eine Augenoptikerlehre machen. Ich fügte mich. Das war damals so.“

Sein Traum, hauptberuflicher Fotograf zu werden, ging nicht in Erfüllung. Peter M. Förster arbeitet als Immobilienmakler in Blankenese. hfr Sein Traum, hauptberuflicher Fotograf zu werden, ging nicht in Erfüllung. Peter M. Förster arbeitet als Immobilienmakler in Blankenese.

Fotografiert hat er aber trotzdem. Die Kamera war immer dabei. „Ich tauschte meine Voigtländer Bessamatic gegen eine gebrauchte zweiäugige Spiegelreflexkamera: die legendäre Rolleiflex 2,8 E mit dem sagenhaften Zeiss-Objektiv Planar 2,8. Meine Filme habe ich selbst entwickelt und bis zu einem Format von 24 mal 36 Zentimeter auch selbst vergrößert. Größere Formate waren mangels Kasse nicht drin – das großformatige Fotopapier war schlichtweg zu teuer.“

Die Bandbreite dessen, was Förster auf Film bannte, reichte von Stillleben auf einem Schrottplatz in Eimsbüttel bis zum Sportfest im Stadtpark. „Ich hatte keinen Plan im Kopf, ich habe das fotografiert, was mir gefiel und was mir auffiel. Der Rollfilm hatte nur zwölf Bilder, deshalb gab es von jedem Motiv auch nur ein Foto, mehr nicht. Umso sorgfältiger musste ich vorgehen. Motiv, Bildausschnitt, Belichtung, das alles musste stimmen.“

Versuche, mit Fotos Geld zu verdienen, erwiesen sich als ernüchternd: „30 Mark Honorar bekam ich von der Zeitung für ein Bild von Kindern, die zwischen Eisschollen am Elbstrand spielten, oder für ein ungewöhnliches Unfallfoto. Die Fotos, mit denen ich wirklich nebenher etwas Geld verdiente, hatten mit Karriere wenig oder gar nichts zu tun: Ich verbrachte Abende in Lokalen und fotografierte Gäste gegen Bares mit einer Polaroid-Kamera. Oder Hochzeiten oder Konfirmationen.“

Das Fotobuch ist interaktiv: QR-Code einscannen und auf Zeitreise gehen!

Peter M. Förster Wassertreppe an der Kleinen Alster. Für Smartphone-User hier der Link: http://qrgen.uptoyou.de/ZKaEFGgh Wassertreppe an der Kleinen Alster. Für Smartphone-User hier der Link: http://qrgen.uptoyou.de/ZKaEFGgh

Peter M. Förster Spaziergänger in Övelgönne. Im Hintergrund ist das Union-Kühlhaus zu sehen - heute steht dort das Augustinum, eine bekannte Seniorenresidenz. Für Smartphone-User hier der Link: http://qrgen.uptoyou.de/p24NBFRC Spaziergänger in Övelgönne. Im Hintergrund ist das Union-Kühlhaus zu sehen – heute steht dort das Augustinum, eine bekannte Seniorenresidenz. Für Smartphone-User hier der Link: http://qrgen.uptoyou.de/p24NBFRC

Peter M. Förster U-Bahnhof Stephansplatz. Für Smartphone-User hier der Link: http://qrgen.uptoyou.de/Hw2guwKx U-Bahnhof Stephansplatz. Für Smartphone-User hier der Link: http://qrgen.uptoyou.de/Hw2guwKx

Peter M. Förster Spielende Kinder im Bäckerbreitergang. Für Smartphone-User hier der Link: http://qrgen.uptoyou.de/1rqDKBk9 Spielende Kinder im Bäckerbreitergang. Für Smartphone-User hier der Link: http://qrgen.uptoyou.de/1rqDKBk9

Peter M. Förster Auf der Wassertreppe zur Kleinen Alster füttert ein Kind Schwäne. Für Smartphone-User hier der Link: http://qrgen.uptoyou.de/rCkr9cvm Auf der Wassertreppe zur Kleinen Alster füttert ein Kind Schwäne. Für Smartphone-User hier der Link: http://qrgen.uptoyou.de/rCkr9cvm

Peter M. Förster Ein Müllmann am Jungfernstieg. Für Smartphone-User hier der Link: http://qrgen.uptoyou.de/pBSt2TzT Ein Müllmann am Jungfernstieg. Für Smartphone-User hier der Link: http://qrgen.uptoyou.de/pBSt2TzT

Peter M. Förster Ballindamm, Ecke Jungfernstieg: 1967 gibt es hier eine riesige Baugrube in der Alster, denn im Oktober wird mit dem Bau des Schnellbahnknotens Jungfernstieg begonnen. es ist Wochenende und Angler nutzen die Arbeitsplattform für ihre Zwecke. Für Smartphone-Unser hier der Link: http://qrgen.uptoyou.de/vGB7PliF Ballindamm, Ecke Jungfernstieg: 1967 gibt es hier eine riesige Baugrube in der Alster, denn im Oktober wird mit dem Bau des Schnellbahnknotens Jungfernstieg begonnen. es ist Wochenende und Angler nutzen die Arbeitsplattform für ihre Zwecke. Für Smartphone-Unser hier der Link: http://qrgen.uptoyou.de/vGB7PliF

Der Ballindamm war in den 60er Jahren noch Automeile: Hier der Showroom von Citroen. Für Smartphone-Unser hier der Link: http://qrgen.uptoyou.de/ixPoJZp7

1967 ist es auf der Binnenalster noch möglich, Boote zu leihen und eine Paddeltour zu unternehmen. Für Smartphone-Unser hier der Link: http://qrgen.uptoyou.de/qNgMYCzi

Die Grünanlagen südlich der Lombardsbrücke, an der Ecke Jungfernstieg/Esplanade. Im Hintergrund ist das Esso-Haus zu sehen. Für Smartphone-Unser hier der Link: http://qrgen.uptoyou.de/b5D4Tiyb

Unfall eines Käfers: Passanten helfen dabei, das Auto vom Dach wieder auf die Räder zu stellen. Für Smartphone-Unser hier der Link: http://qrgen.uptoyou.de/WhSCV26q

1967 fangen Bauarbeiter damit an, den Schnellbahnknoten Jungfernstieg zu errichten. Das Bild zeigt Tübbings auf dem Heidi-Kabel-Platz. Tübbings sind Bauteile für einen Tunnel. http://qrgen.uptoyou.de/LGMGcQlx

Der Hopfenmarkt und die Ruine der Nikolaikirche. http://qrgen.uptoyou.de/YYUWapE4

Dann irgendwann verschwanden Rollei und Fotos im Schrank. Den Traum von der Karriere als Fotograf hängte Förster an den Nagel. Eine Zeitlang arbeitete er im Fotohandel, stieg dann in das väterliche Unternehmen ein und wurde Immobilienmakler. Längst hat er ein eigenes Büro: Der inzwischen 79-Jährige lebt und arbeitet auf dem Süllberg in Blankenese.

Die 60er Jahre – Förster gerät ins Schwärmen, wenn er von dieser Zeit erzählt. „Das Leben bestand nicht nur aus Studentenunruhen“, sagt er. „Für einen jungen Mann wie mich war es eine super Zeit damals in Hamburg. Es ging richtig was ab in der Stadt. Mehr als 120 Kinos gab es. Rund um den Gänsemarkt hatten wir die freie Auswahl an ‚Lichtspielhäusern‘. In den Bars gab es überall Livemusik. Die Preise waren stets gleich: Als Paar musste man über den Abend Getränke für mindestens zehn Mark konsumieren. Daraus ergaben sich für uns nur zwei Möglichkeiten: zwei Cola Rum oder eine Flasche Weißwein, die angenehm kühl serviert wurde, nach zwei Stunden aber erhöhte Zimmertemperatur hatte. Volljährigkeit war die Voraussetzung für den Aufenthalt nach 22 Uhr. Sonst war Schluss – Ausweiskontrolle!

Große Cafés zwischen Staatsoper und Hauptbahnhof – mir fallen auf Anhieb vier ein – waren nicht nur für einkaufsmüde Damen, sondern auch für Jugendliche beliebte Anlaufstellen. Die beste Currywurst in der Stadt gab es in der Imbissstube von Heinz Bünning in der Büschstraße 6. Sehr einsam sah es noch in der ABC-Straße aus. Dort, wo heute das Fünf-Sterne-Hotel ‚Marriott‘ steht, befand sich damals eine große unbebaute Fläche, die als Parkplatz genutzt wurde und bis zum Gebäude der Finanzbehörde reichte.

Peter M. Förster erzählt den Lesern Geschichten aus seiner Jugend

Was war noch anders als heute? Jeans kaufte man im ‚American Stock‘, Steindamm 3. Der Preis lag irgendwo zwischen zehn und fünfzehn Mark. Dazu gehörte ein Parka zum gleichen Preis. Kein neuer, sondern ein getragener. Von einem amerikanischen Soldaten aus dem Korea-Krieg möglichst. Was so ein Parka noch aufweisen sollte, gehört nicht hierher. Das wissen meine Zeitgenossen.

Zukunftsängste? Hatten wir nicht. Es schien nur aufwärts zu gehen und immer besser zu werden. Ein eigenes Auto hatte man spätestens mit 20. Entweder einen Käfer oder den ersten Opel Kadett. Aber um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Bei keinem unserer Gebrauchtfahrzeuge stand auf dem Heck ‚sponsored by‘. Wir haben damals noch für uns selbst gesorgt.

Tolles Hamburg-Foto-Buch: „Hamburg Gestern Heute", interaktiv in Bildern von Peter M. Förster, 29,95 Euro hfr Tolles Hamburg-Foto-Buch: „Hamburg Gestern Heute“, interaktiv in Bildern von Peter M. Förster, 29,95 Euro

Software und Hardware – das waren für uns Fremdwörter, deren Bedeutung wir erst langsam begriffen. Als der erste meiner Freunde neben seinem Studium bei IBM arbeitete und von Programmen erzählte, die er entwickelte, hörten wir staunend zu, begriffen aber noch nicht die Tragweite einer Entwicklung, die ja gerade erst begann.“

Hamburg Gestern Heute. Interaktiv in Bildern von Peter M. Förster, Köhler, 29,95 Euro, ISBN 9783782215022