Die Alsterfontäne glitzert in der Sonne. Ein Alsterdampfer mit Touristen an Bord tuckert vor sich hin, und vor dem blauen Himmel heben sich ganz wunderbar die hellen Kontorgebäude ab, die das Ufer säumen. Nur der „Hamburger Hof“ mit seiner rötlichen Sandsteinfassade tanzt ein wenig aus der Reihe.

Wer auf dem Weg zur Arbeit über die Lombardsbrücke muss, der kann ihn jeden Morgen genießen: den schönsten Blick, den Hamburg zu bieten hat. Gibt es eine zweite Stadt auf der Welt mit einer so majestätischen Waterfront?

Hamburg: So bekam der Jungfernstieg seinen Namen

Wussten Sie, dass es den Jungfernstieg vielleicht gar nicht gäbe, wäre Hamburg nicht die bedeutendste Bierstadt der Hanse gewesen? Aufgestaut wird die Alster im 13. Jahrhundert, um die Mühlen zu betreiben, die neben Weizen auch das Malz für den Gerstensaft mahlen. Und weil die Nachfrage immer größer wird, lässt Landesherr Graf Adolf IV. um 1235 – Hamburg hat bummelig 4000 Einwohner – eine leistungsfähigere Mühle errichten und dazu auch einen neuen Damm durch die Niederung der Alster legen: den heutigen Jungfernstieg, der damals noch – nach dem Mühlenbesitzer Heinrich Reese – Reesendamm heißt und der außer als Stauwehr vor allem als Holzlager dient.

Ein Blick vom Neuen Jungfernstieg auf den Jungfernstieg. Rechts ist das „Hôtel de Russie“ zu erkennen - darin befand sich auch „Sillem's Bazar“. Staatsarchiv Hamburg Ein Blick vom Neuen Jungfernstieg auf den Jungfernstieg. Rechts ist das „Hôtel de Russie“ zu erkennen – darin befand sich auch „Sillem’s Bazar“.

Weil es auffallend viele junge Damen sind, die hier lustwandeln und sich den jungen Männern präsentieren, spricht der Volksmund bald vom Jungfernstieg. Die Stadt baut die Straße immer weiter aus, verbreitert sie, bepflanzt sie mit Reihen von Linden und friedet sie um 1790 mit Granitsteinen statt mit Holz ein. Die Bürger danken es ihren Stadtvätern, denn das Spazierengehen ist zu Beginn des bürgerlichen Zeitalters ganz groß in Mode, das liebste Freizeitvergnügen der gehobenen Schicht.

Passanten auf dem Jungfernstieg im Jahr 1948 MOPO-Archiv Passanten auf dem Jungfernstieg im Jahr 1948

„Wie soll ich Ihnen aber, mein Herr, den so genannten Jungfernstieg nach Würden beschreiben?“, fragt 1772 Johann Peter Willebrand in seinem Buch „Hamburgs Annehmlichkeiten“ und macht es dann auf folgende Weise: „Kurz, mein Herr, ich will darauf wetten, daß kein Fremder, und wär es auch ein Fürst, diesen Spatziergang je betreten habe, ohne in dem Innersten seines Herzens zu wünschen, solchen zeitlebens ruhig geniessen zu können.“

1799 entstand am Jungfernstieg die erste Eisdiele Deutschlands

1799 eröffnet der französische Adelige Augustin Lancelot de Quatre Barbes ein Erfrischungslokal. Es ist am Anfang noch aus Holz gebaut und ziemlich klein. Im Laufe der folgenden gut 200 Jahre folgt ein Neubau auf den nächsten. Der „Alsterpavillon“ ist somit eins der ältesten noch existierenden Lokale überhaupt. Und das erste Eiscafé Deutschlands übrigens.

Dichter Heinrich Heine (1797-1856) hält sich mit Vorliebe am Jungfernstieg auf, sitzt dort im Café, und zwar immer dann, „wenn Sommer ist und die Nachmittagssonne nicht zu wild glüht, sondern heiter lächelt und mit ihrem Glanze die Linden, die Häuser, die Menschen und die Schwäne, die sich darauf wiegen, märchenhaft übergießt“. Und weiter schreibt der Lebemann: „Da saß ich gar manchen Sommernachmittag und dachte, was ein junger Mann zu denken pflegt, nämlich gar nichts, und betrachtete, was ein junger Mensch zu betrachten pflegt, nämlich die jungen Mädchen, die vorübergingen.“

Eine Aufnahme kurz vor 1900: Viel Betrieb auf dem Jungfernstieg - unmittelbar vor dem Alsterpavillon, der im Jahr 1900 abgerissen und durch einen neuen ersetzt wurde. Taschen-Verlag Eine Aufnahme kurz vor 1900: Viel Betrieb auf dem Jungfernstieg – unmittelbar vor dem Alsterpavillon, der im Jahr 1900 abgerissen und durch einen neuen ersetzt wurde.

Mit der Aufhebung der Torsperre beginnt 1861 ein Prozess, der Hamburg so stark verändert wie nie zuvor – es kommt zur „City-Bildung“. Die Menschen ziehen in die neuen Stadtviertel außerhalb der alten Wallanlagen. Die Innenstadt selbst wird zum pulsierenden Geschäftszentrum. Kontorhäuser verdrängen die Wohngebäude. Romantische Spaziergänge finden jetzt immer seltener an der Binnen-, dafür umso häufiger an der Außenalster statt. Aus dem Jungfernstieg wird ein Verkehrsknotenpunkt mit breiten Straßen und mondänen Geschäften.

Der Jungfernstieg: Kulisse für wichtige Ereignisse der Geschichte

Im Laufe der Geschichte ist der Jungfernstieg immer wieder Kulisse für wichtige Ereignisse: Etwa als im Sommer 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht. Die zumeist großbürgerlichen Gäste des Alsterpavillons sind begeistert, reagieren mit nationalen Gesängen und einem dreifach Hoch auf den Kaiser.

Die Binnenalster im Winter auf einer Lithografie von Peter Suhr aus dem 19. Jahrhundert. Staatsarchiv Hamburg Die Binnenalster im Winter auf einer Lithografie von Peter Suhr aus dem 19. Jahrhundert.

Oder 1919: Nach dem verlorenen Krieg leiden viele Bürger Hunger, die „Sülze-Unruhen“ erschüttern die Stadt: Das Gerücht, dass ein Fleischfabrikant Tierkadaver zu Sülze verarbeitet, löst schwere Tumulte aus, und nicht nur die fragliche Fabrik in der Kleinen Reichenstraße wird von den Massen gestürmt, sondern der „Alsterpavillon“ gleich mit, der unter Arbeitern schon lange als Treffpunkt der Bonzen und Ausbeuter gilt.

Oder 1941: Da bietet der Jungfernstieg einen seltsamen Anblick. Die Nazis tarnen die Binnenalster mit einer schwimmenden Konstruktion aus Holz, Draht und Reet. Aus der Luft soll es so aussehen, als befände sich da ein dicht bebautes Stadtviertel. Sogar eine falsche Lombardsbrücke wird gezimmert, um die britischen Bomberpiloten zu täuschen. Vergeblich. Die „Tommys“ riechen den Braten.

Von 1897 bis 1901 wurde er Jungfernstieg umgebaut um das Doppelte verbreitert. Die weit ausladenden Kandelaber waren mit schmiedeeisernem Dekor verziert. An jedem hinten zwei Bogenlampen für die Straßenbeleuchtung. Staatsarchiv Hamburg Von 1897 bis 1901 wurde er Jungfernstieg umgebaut um das Doppelte verbreitert. Die weit ausladenden Kandelaber waren mit schmiedeeisernem Dekor verziert. An jedem hinten zwei Bogenlampen für die Straßenbeleuchtung.

In den Nachkriegsjahrzehnten kommt der Jungfernstieg ziemlich herunter, verliert einen Großteil seines Glanzes. Es ist 2002 der Versandhausgründer und Mäzen Werner Otto, der den Anstoß zu seiner Revitalisierung gibt. Der Förderverein „Lebendiger Jungfernstieg e. V.“ sammelt 7,5 Millionen Euro an Spenden ein, und so kann im Mai 2006 der neu gestaltete Jungfernstieg offiziell eingeweiht werden. Seit Oktober 2020 ist er nun für den privaten Autoverkehr gesperrt, gehört wieder weitgehend den Fußgängern – so wie einst, als hier Heerscharen junger Frauen auf und ab spazierten und die Flaniermeile ein Paradies war für heiratswillige Männer auf Brautschau.