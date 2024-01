Dieser Kriminalfall schreibt Justizgeschichte – und zwar gleich aus mehreren Gründen: Erstens, weil es um den kaltblütigen Mord eines Mannes an den eigenen Kindern geht. Und zweitens: Weil der Täter zwar zum Tode verurteilt wird, ihm dann aber doch die Guillotine erspart bleibt. Das Grundgesetz, das am 24. Mai 1949 in Kraft tritt, rettet Erich Liebenow das Leben. 75 Jahre sind vergangen seit diesem Mordfall, der weit über Hamburgs Grenzen hinaus für Aufsehen sorgt. Wie ist es möglich, dass ein Vater es fertigbringt, sein eigen Fleisch und Blut zu töten? Das ist die Frage, die sich jeder damals stellt. Während des Strafprozesses vorm Hamburger Landgericht wirkt der Mann eiskalt, zeigt keine Regung, keine Reue. Selbst, als er dem Richter detailliert beschreibt, wie er seine Kinder zu Tode gebracht hat, bleibt er ungerührt. Seine Stimme zittert nicht mal. Er redet so ruhig, als würde er beschreiben, wie er eine Weinflasche öffnet.

Dieser Kriminalfall schreibt Justizgeschichte – und zwar aus gleich mehreren Gründen: Erstens, weil es um den kaltblütigen Mord eines Vaters an den eigenen Kindern geht. Und zweitens: Weil der Täter zwar zum Tode verurteilt wird, ihm dann aber doch die Guillotine erspart bleibt. Das Grundgesetz, das am 24. Mai 1949 in Kraft tritt, rettet Erich Liebenow das Leben.

75 Jahre sind vergangen seit diesem Mordfall, der weit über Hamburgs Grenzen hinaus für Aufsehen sorgt. Wie ist es möglich, dass ein Vater es fertigbringt, sein eigen Fleisch und Blut zu töten? Das ist die Frage, die sich jeder damals stellt.

Während des Strafprozesses vorm Hamburger Landgericht wirkt der Mann eiskalt, zeigt keine Regung, keine Reue. Selbst, als er dem Richter detailliert beschreibt, wie er seine Kinder zu Tode gebracht hat, bleibt er ungerührt. Seine Stimme zittert nicht mal. Er redet so ruhig, als würde er beschreiben, wie er eine Weinflasche öffnet.

Nach 1945 verschlug es Erich Liebenow nach Hamburg

Erich Liebenow, geboren 1914 in Berlin-Zehlendorf. Er lernt Friseur, gründet einen eigenen Salon, zieht um nach Breslau. 1940 heiratet er die fünf Jahre jüngere Edith Minks, die bald darauf schwanger wird: 1941 kommt Tochter Ingrid zu Welt, vier Jahre später Sohn Dietmar. Inzwischen ist Erich Liebenow Soldat, kämpft „für Führer, Volk und Vaterland“ an der West- wie an der Ostfront.

Fahndungsplakat der Polizei: Das sind die beiden ermordeten Kinder: das siebenjährige Mädchen Ingrid und der dreijährige Dietmar.

Als das Nazi-Reich kapituliert, das große Morden zu Ende ist, strandet Liebenow in Volksdorf, wo er im Haus eines Kriegskameraden unterkommt. Er findet sehr bald darauf eine Anstellung: Im Mai 1945 fängt er im Friseursalon von Paul Pankow im Zentrum Volksdorfs an. Sein geringes Gehalt bessert Liebenow durch Schwarzmarktgeschäfte und kleinere Diebstähle auf – in der Nachkriegszeit nichts Ungewöhnliches, denn die Not ist groß.

Wohin es seine Familie, seine Frau und die Kinder, verschlagen hat, weiß Liebenow zunächst nicht – ein Schicksal, das er mit vielen Menschen zu jener Zeit teilt. Er fängt in Volksdorf eine Beziehung mit der „Kriegerwitwe“ Helga von Maltitz an. Seine Geliebte bringt ein Kind zur Welt, das jedoch nach zwei Wochen an Gelbsucht stirbt.

Liebenow beginnt eine neue Beziehung – doch dann tauchen Frau und Kinder wieder auf

Eine Katastrophe kündigt sich an, als Liebenow vom Verbleib seiner Familie erfährt. Seine Ehefrau lebt in Berlin. Sie kommt Anfang 1946 ohne Kinder nach Hamburg, um ihren Mann zu besuchen. Für einige Tage lebt sie mit ihm und seiner Geliebten unter einem Dach zusammen. Eine Dreiecksbeziehung beginnt. Das kann nicht lange gut gehen.

Mordprozess gegen Erich Liebenow 1949. Ihm wird vorgeworfen, seine beiden Kinder erdrosselt zu haben: Hier sagt gerade seine Ex-Ehefrau aus, die Mutter des ermordeten Jungen und des ermordeten Mädchens.

Die Ehefrau verweigert ihrem Mann die Scheidung. Sie verschwindet nicht, ganz im Gegenteil: Sie zieht mit ihren Kindern in die Hansestadt und zwingt Erich Liebenow ein gemeinsames Leben auf: Die Familie bewohnt eine 1,5-Zimmer-Wohnung im Haus Am Eichenrehmen 13 in Volksdorf. Es gibt oft Streit, meistens geht es dabei um Geld, aber auch um die Kinder, die laut sind, lebhaft und „ungezogen“.

Im Prozess sagt Liebenow aus, dass seine Frau fortwährend „Kohle“ verlangt habe. Zwei Tage vor der Tat habe er ihr 35 D-Mark gegeben, was ihr aber nicht genug gewesen sei, weil sie sich eine Dauerwelle habe machen lassen wollen und außerdem noch einen Hüfthalter kaufen wollte. Seine Frau habe ihm vorgeworfen, er hätte „sich die Kinder nicht anschaffen sollen, wenn er sie nicht richtig ernähren könne“.

Immer, wenn es zu Hause Streit gibt, trifft sich Liebenow heimlich mit seiner Geliebten. Helga von Maltitz will ihn ganz für sich haben, redet auf ihn ein, dass er doch endlich seine Frau verlassen soll. Lange ist er hin und her gerissen. Doch dann am 25. Oktober 1948 – zwei Tage vor dem Mord an den Kindern – trifft Liebenow eine Entscheidung. Er sagt es seiner Affäre direkt ins Gesicht: Sie sei seine Leidenschaft, aber nicht seine Liebe wert. „Du bist eine ganz gemeine Schickse!“, schreit er sie an.

Liebenow glaubt, er kann seine Ehe nur retten, wenn er die Kinder beseitigt

Liebenow will die Beziehung zu seiner Ehefrau retten – und ist überzeugt, der Schlüssel dazu sei das Verschwinden der Kinder. „Ich glaubte nun, wenn die Kinder fort wären, würde der Krach aufhören und wir hätten mehr Geld“, so Liebenow vor Gericht.

Polizeifoto von den Leichen: Ingrid Liebenow wurde sieben, ihr Bruder Dietmar nur drei Jahre alt.

Den Mord begeht Liebenow am 27. Oktober 1948. Es ist ein Mittwoch. Gegen 16 Uhr geht er mit Ingrid (7) und Dietmar (3) ins Kiebitzmoor. An einer entlegenen Stelle erwürgt er die beiden. Auf dem Rückweg nach Hause holt er noch in aller Seelenruhe seine Schuhe vom Schuster ab. Als ihm kurz darauf seine Frau mitteilt, dass die Kinder verschwunden sind, macht er sich zum Schein auf die Suche nach ihnen und erstattet am Abend Vermisstenanzeige bei der Polizei. Die Beamten suchen am Morgen des 30. Oktober mit 45 Spürhunden die ganze Umgebung ab und finden die Leichen.

Anfangs geht die Polizei von einem Sexualdelikt aus. Ingrid und Dietmar könnten von einem „Mitschnacker“ angesprochen worden sein, ist die Vermutung. Als die Kinder beigesetzt werden, ist der Fall noch nicht gelöst. Ein großer Kranz liegt auf den Särgen: „Unseren beiden Lieblingen Ingrid u. Dietmar als letzten Gruß. Mutti u. Vati – Schlaft wohl!“

Am 8. November 1948 ergeht Haftbefehl gegen Erich Liebenow: Zeugen haben gesehen, dass er mit seinen Kindern am Tattag Richtung Kiebitzmoor gegangen und alleine zurückgekehrt sei. Erich Liebenow legt schließlich ein Geständnis ab: „Ich habe meine beiden Kinder mit meinen Händen erwürgt“, gibt er zu. Er habe sie gleichzeitig am Hals gefasst, sie in Rückenlage auf den Erdboden gedrückt und ihnen die Luft abgeschnürt, bis sie sich nicht mehr rührten.

„Verstrickt im Gestrüpp des verlogenen Daseins, vergreift sich der Feigling an den Schwächsten“

Vor Gericht sagt Dr. Hans Bürger-Prinz, Chef der Psychiatrischen Universitätsklinik, als Gutachter aus. Seine Beurteilung des Angeklagten ist vernichtend: „Verstrickt im Gestrüpp des verlogenen Daseins, vergreift sich der Feigling an den Schwächsten, denn bei Taten aus Schwäche gibt es nur die Vernichtung.“

Am 28. Januar 1949 verurteilt Landgerichtsrat Dr. Ohlrogge Erich Liebenow „im Namen des Volkes“ zum Tode und begründet das mit der „Heimtücke“ des Verbrechens. Weil Verteidiger Dr. Percy Barber Revision einlegt, wird das Urteil nicht sofort rechtskräftig, sodass es nicht mehr zur Hinrichtung kommt: Denn am 24. Mai 1949 tritt das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Die Todesstrafe ist damit abgeschafft.

Kindermörder Erich Liebenow wird in Handschellen ins Gericht gebracht.

Staatsarchiv Hamburg Hier hat die Polizei eine Reifenspur gefunden. Ob sie mit dem Mord an den Kindern in Zusammenhang steht? Hier hat die Polizei eine Reifenspur gefunden. Ob sie mit dem Mord an den Kindern in Zusammenhang steht?

Staatsarchiv Hamburg Die Ermittlungsakte von 1948: der Mord an Ingrid und Dietmar Liebenow. Die Ermittlungsakte von 1948: der Mord an Ingrid und Dietmar Liebenow.

Staatsarchiv Hamburg Tatortfotos aus der Ermittlungsakte: Blick durch die Eulenkrugstraße in Volksdorf. Der Waldweg links führt zum Fundort der Leiche. Tatortfotos aus der Ermittlungsakte: Blick durch die Eulenkrugstraße in Volksdorf. Der Waldweg links führt zum Fundort der Leiche.

Staatsarchiv Hamburg Polizeiskizze von 1948: Hier ist zu sehen, wo die Leichen der beiden ermordeten Kinder gefunden wurden. Polizeiskizze von 1948: Hier ist zu sehen, wo die Leichen der beiden ermordeten Kinder gefunden wurden.

Die Revision wird verworfen, das Todesurteil vom Obersten Gerichtshof der britischen Zone in Köln in eine lebenslange Zuchthausstrafe umgewandelt. Liebenow, der einen neuen Namen annimmt, kommt am 19. Februar 1973 auf freien Fuß. Danach verliert sich die Spur des Mannes.

Übrigens: Seine Geliebte Helga von Maltitz wird im August 1949 ebenfalls verurteilt – wegen Ehebruchs. Sie muss 300 Mark zahlen und die Kosten des Verfahrens tragen. Auf Ehebruch steht damals nach Paragraph 172 StGB bis zu sechs Monate Gefängnis.