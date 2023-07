Wie Stadtplaner einmal beinahe das Karoviertel plattgemacht hätten

Charmante Altbauten, idyllische Hinterhöfe und eine quirlige Marktstraße mit Dutzenden kleinen Läden: Das Karolinenviertel hat sich zu einem der beliebtesten Wohnquartiere Hamburgs entwickelt. Doch 1964 war angedacht, alles plattzumachen. Die Wohnhäuser sollten einer Kongress- und einer Sporthalle weichen. Entsprechende Pläne sind jetzt auf einem Quickborner Flohmarkt aufgetaucht.

Eine Stadtautobahn im Verlauf des Isebekkanals, drei Wohntürme für 20.000 Menschen mitten in St. Georg, und auch in Ottensen sollten mehr als hundert Altbauten abgerissen werden. In den 1960er Jahren hatten Stadtplaner, Architekten oder die SAGA ziemlich irre Pläne. Die meisten wurden glücklicherweise nie umgesetzt. Doch damals waren viele Stadtentwickler von einer Aufbruchsstimmung erfasst. Die autogerechte Stadt sollte höher, moderner und sauberer werden.

1964 erschien in der Zeitschrift „Bauwelt“ ein bezeichnender Artikel, der die damalige Richtung anzeigt. Ein Lothar Juckel schrieb eine Story mit dem Titel: „Hamburg dem Jahre 2000 sich nähernd“. Dort fordert der Autor radikale Maßnahmen, um den „Lebensraum des Hamburgers“ zu erweitern. Dabei müssten dem einzelnen Bürger auch „Opfer abverlangt“ werden. Derselbe Autor geht dann konkret auf die Planungen für das Karolinenviertel ein und stellt überhaupt nicht infrage, dass das damals vernachlässigte Quartier einer geplanten Sport- und Kongresshalle zu weichen habe.

Riesige Sport-und Kongresshallen sollten entstehen

Vermutlich der damalige Oberbaudirektor Werner Hebebrand hatte 1963 einen Architektenwettbewerb für das Giganto-Projekt ins Leben gerufen. 66 Architektenbüros beteiligten sich. Der „Bauwelt“-Journalist Juckel stellte in seinem Artikel fest: „Die Wettbewerbsergebnisse bestätigen die Richtigkeit des gewählten Standorts für den Hallenkomplex zwischen Feld-, Glashütten-, Graben- und Karolinenstraße.

Die Alsterschwimmhalle lässt grüßen: So sollte die Kongresshalle im Karoviertel aussehen. Privat. Die Alsterschwimmhalle lässt grüßen: So sollte die Kongresshalle im Karoviertel aussehen.

Der damalige Bausenator Büch (SPD) träumte laut Artikel schon von einem schnellen Abrissbeginn an der Karolinenstraße und dem Bau von Ersatzwohnungen. Und der damalige SPD/FDP-Senat ging noch viel weiter: Laut dem Plan „Hamburg 2000“ sollte auch ein Großteil St. Paulis abgerissen und eine neue Wohnstruktur mit Wohntürmen geschaffen werden. Nur so könnte „ein gesundes Stadtklima“ in diesem düsteren Teil Hamburgs gefördert werden.

Auf einem Quickborner Flohmarkt fanden sich nun die Pläne eines Architekten, der vermutlich Alexander K. hieß und als freier Mitarbeiter beim Hamburger Architekten Bernhard Dexel (1919–2000) tätig war. Dessen Büro wiederum beteiligte sich mit Entwürfen am Wettbewerb für den Bau der beiden Hallen im Karoviertel. In den Unterlagen befanden sich die Entwürfe einer Kongresshalle an der Ecke Feldstraße/Karolinenstraße, die frappierend der 1973 fertiggestellten Alsterschwimmhalle in Hohenfelde ähnelt. An der Ecke Grabenstraße/Karolinenstraße wiederum sollte eine riesige runde Sporthalle entstehen.

Der irre Plan: Vorn an der Ecke Karolinenstraße/Feldstraße sollte eine Kongresshalle entstehen und dahinter an der Karolinenstraße eine runde Sporthalle. Privat. Der irre Plan: Vorn an der Ecke Karolinenstraße/Feldstraße sollte eine Kongresshalle entstehen und dahinter an der Karolinenstraße eine runde Sporthalle.

Gewonnen hat dann der Entwurf des Braunschweiger Architekten Rüdiger Henschker unter Mitarbeit der Hamburger Architektur-Legende Volkwin Marg (86). Umgesetzt wurde allerdings nichts. Schon Ende der 1960er Jahre regte sich in den zum Abriss vorgesehen Altbauquartieren Widerstand. Es gab erste Hausbesetzungen, und die meisten der schlimmen Gigantismus-Projekte verschwanden für immer in den Schubläden der Behörden.