Was für ein Auftritt: Am 2. Juni 1978 ist Helmut Schmidt auf dem Weg zu einer Wahlkampf-Kundgebung auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz. Der Bundeskanzler trägt einen beigen Trenchcoat, blickt sehr ernst und ist umgeben von acht (!) Bodyguards. Der „Deutsche Herbst“ 1977 mit den vielen Opfern der RAF-Anschläge lag nur wenige Monate zurück, und die Bedrohungslage für Spitzenpolitiker war so hoch wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.