Es ist Freitag, 8. Dezember 1882, als pünktlich um 16.30 Uhr 16 sogenannte Lichtbogenlampen den Platz vor dem noch unfertigen neuen Rathaus in gleißendes Licht tauchen, von der jede zwölfmal heller strahlt als die damals üblichen Gaslaternen. Dieser Tag ist der Beginn der elektrischen Straßenbeleuchtung in Hamburg. 140 Jahre sind vergangen. Der Siegeszug der Elektrizität ist von da an nicht mehr aufzuhalten. Strom stellt das Leben der Menschen in Hamburg und im Rest der Welt regelrecht auf den Kopf – mehr als jeder Krieg, jede Revolution es vermag.

Ein Raunen geht durch die Menge. Die Menschen halten sich schützend die Hand vor Augen, sie sind geblendet. Solche Helligkeit sind sie nicht gewohnt. Hunderte, nein, Tausende sind gekommen, um dem denkwürdigen Moment beizuwohnen. „Unglaublich! Famos!“, rufen sie. Die Leute ahnen: Sie erleben eine Zeitenwende.

Strommast wird eingeweiht: Um 1900 ist das ein großes Ereignis. Alle Beteiligten versammeln sich zum Gruppenbild. HEW Strommast wird eingeweiht: Um 1900 ist das ein großes Ereignis. Alle Beteiligten versammeln sich zum Gruppenbild.

Erste Erfahrungen mit Elektrizität haben die Hamburger bereits im 18. Jahrhundert gesammelt. Aber anfangs dient dieses physikalische Phänomen allein der Volksbelustigung: 1750 steht regelmäßig ein Mann unterhalb der alten Windmühle an der Lombardsbrücke und will dem staunenden Publikum ein bisschen Nervenkitzel verkaufen: „Elektrisieren, meine Herren, für nur einen Schilling!“ ruft er, und es findet sich immer ein Mutiger, der sich an einen seltsamen Apparat anschließen lässt, um dann – zur Belustigung der übrigen Passanten – das Zucken anzufangen.

Hamburg ist die dritte deutsche Stadt, die elektrische Straßenbeleuchtung einführt

1866 gelingt Werner von Siemens mit der Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips der entscheidende Schritt, um mechanische in elektrische Energie umzuwandeln. Damit lässt sich zum ersten Mal Elektrizität in großen Mengen kostengünstig erzeugen.

Kraftwerk Karoline: Das Schaltpult erinnerte ein bisschen an den Altar in einer Kirche. Staatsarchiv Hamburg Kraftwerk Karoline: Das Schaltpult erinnerte ein bisschen an den Altar in einer Kirche.

1873 ist dann die Norddeutsche Affinerie, Hamburgs Kupferhütte, das erste Unternehmen der Stadt, das Strom industriell nutzt. Sechs Jahre später erkennen die Reeder, welche Vorteile elektrisches Licht hat: Dank der taghellen Beleuchtung können Schiffe jetzt auch nachts beladen und gelöscht werden.

Es ist der Gartenbauverein für Hamburg, Altona und Umgebung, der dem elektrischen Licht endgültig zum Durchbruch verhilft: Als er im April 1880 seine Frühjahrsausstellung in der Festhalle auf der Moorweide elektrisch „illuminieren“ lässt, sind 40.000 Besucher völlig von den Socken. Und die Presse schwärmt von einem Licht „so hell, als wäre es dem Monde entnommen“.

Elektrische Straßenbeleuchtung am Dammtorbahnhof. Undatiertes Archivbild. Staatsarchiv Hamburg Elektrische Straßenbeleuchtung am Dammtorbahnhof. Undatiertes Archivbild.

Von jetzt an will jeder, der was auf sich hält, elektrische Lampen haben: Ab Winter 1881/82 wird die Eisbahn auf dem Heiligengeistfeld von einer Lichtbogenlampe erhellt. Vornehme Geschäfte wie die Juweliere „Brahmfeld + Gutruf“ oder feine Hotels wie das „St. Petersburg“ am Jungfernstieg beleuchten ihre Räume jetzt elektrisch und machen Werbung mit ihrem „feenhaften Licht“.

Strom ist groß in Mode – Geschäfte werben mit elektrischer Beleuchtung

Strom ist groß in Mode in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Geschäfte und Lokale, die elektrisches Licht installieren, werben damit. Staatsarchiv Hamburg Strom ist groß in Mode in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Geschäfte und Lokale, die elektrisches Licht installieren, werben damit.

Die anfänglichen Vorbehalte der Stadtväter sind schnell verflogen. Hamburg ist 1882 die erste Stadt in Deutschland, die beschließt, die Straßenbeleuchtung von Gas auf Strom umzustellen. Aber leider streiten sich die Mitglieder des hohen Rates wie die Kesselflicker darüber, wie die Kandelaber auszusehen haben, und so laufen Nürnberg und Berlin der Hansestadt den Rang ab: Die erste elektrische Straßenbeleuchtung Deutschlands wird am 7. Juni 1882 in der Kaiserstraße in Nürnberg in Betrieb genommen. Am 20. September des gleichen Jahres wird der Potsdamer Platz in Berlin elektrisch beleuchtet. Knapp drei Monate später ist es endlich auch in Hamburg so weit.

Der Rathausmarkt: Hier wurde 1882 die erste elektrische Straßenbeleuchtung in der Stadt in Betrieb genommen. Staatsarchiv Hamburg Der Rathausmarkt: Hier wurde 1882 die erste elektrische Straßenbeleuchtung in der Stadt in Betrieb genommen.

Der Rathausmarkt ist nur der Anfang! Weitere Lichtbogenlampen werden im Hafen am Kaiserkai, in der Ratsstube in der Admiralitätstraße und im Sitzungssaal der Bürgerschaft installiert, der sich damals – das heutige Rathaus ist in Planung, aber noch nicht erbaut – im Hause der Patriotischen Gesellschaft befindet. Das „Hamburger Fremdenblatt“ schreibt am folgenden Tag: „Man konnte bei gutem Auge die Mitglieder des Hauses deutlich erkennen, was früher nicht der Fall war.“

Das erste Hamburger Kraftwerk in der Stadtwassermühle an der Poststraße. Staatsarchiv Hamburg Das erste Hamburger Kraftwerk in der Stadtwassermühle an der Poststraße.

Anfangs gibt es neben einer stadteigenen Versuchsanlage nur privat betriebene Kleinstkraftwerke, sogenannte Blockstationen, die den Strombedarf einer Fabrik, eines Gebäudes oder eines Straßenzuges decken. Aber die Nachfrage nach Strom wächst so rapide, dass dringend eine zentrale Stromversorgung durch große Kraftwerke geschaffen werden muss. Das erste wird im Gebäude der Stadtwassermühle an der Poststraße errichtet und am 18. Dezember 1888 in Anwesenheit vieler Honoratioren der Stadt eingeweiht.

Ein Kraftwerk nach dem nächsten wird aus dem Boden gestampft

Strom ist anfangs unglaublich teuer. Trotzdem wächst die Nachfrage rasant, sodass es am 15. März 1894 im Büro des renommierten Hamburger Notars Hermann Stockfleth zur Gründung der Hamburgischen Electricitäts-Werke (HEW) kommt. Diese Gesellschaft steht vor einer riesigen Aufgabe: nämlich innerhalb kürzester Zeit 500.000 Hamburger mit Strom zu versorgen. Das heißt anpacken, aufbauen, ausbauen.

Kraftwerk Bille: Ein Blick ins Innere Staatsarchiv Hamburg Kraftwerk Bille: Ein Blick ins Innere

Der erste Großkunde ist die Hamburger Straßenbahn, die gerade von Pferde- und Dampfbetrieb auf Elektrizität umgestellt wird. Sie nimmt der HEW im ersten Geschäftsjahr fast 70 Prozent des Stroms ab. Noch 20 Jahre später verkauft die HEW die Hälfte ihres Stroms an die Straßenbahn.

Bereits im Gründungsjahr beginnt die HEW auf einem Gelände an der Karolinenstraße mit Brunnenbohrungen für ein zweites Kraftwerk. Was dann zwei Jahre später unter dem Kosenamen „Karoline“ in Betrieb geht, erinnert mit seinen Verstrebungen, Blenden und Türmchen mehr an eine Kirche als an ein Kraftwerk. Sogar die elektrische Schaltwand ist im „sakralen“ Stil wie ein Altar gestaltet.

Für Jahrzehnte war die Straßenbahn größter Stromkunde der HEW. Die Ringbahn führte damals um die innere Stadt herum. Strecke: Glockengießerwall – Wallring – Glacischaussee – Landungsbrücken – Deichtor. Die Herren auf der Straßenbahn-Plattform tragen wie damals üblich einen Bowler-Hut. Das Foto ist etwa 1910 enstanden. Die Linie wurde 1942 eingestellt.

Immer neue Einsatzgebiete für die elektrische Energie werden erschlossen:

1895 setzen Handwerker zum ersten Mal eine elektrische Bohrmaschine ein.

1910 kochen Hamburgerinnen am ersten E-Herd.

1914 beginnt die Serienproduktion von Staubsaugern.

1924 nimmt Hamburgs erste Rundfunkanstalt, die NORAG, den Sendebetrieb auf.

1925 wird an der Kreuzung Mönckebergstraße/Glockengießerwall die erste Verkehrsampel aufgestellt.

Ab 1928 kochen Hotels wie das „Vier Jahreszeiten“ und der „Reichshof“ mit Strom. Und so weiter und so weiter.

Die vier Schornsteine des Kraftwerks Tiefstack werden zum HEW-Logo

Das Kraftwerk Tiefstack mit seinen vier Schornsteinen. HEW Das Kraftwerk Tiefstack mit seinen vier Schornsteinen.

Die Elektrizität lässt neue Berufe entstehen: die des Lampenversorgers etwa. Alle elf bis zwölf Stunden muss der die Kohlenstifte in den Lichtbogenlampen erneuern. Länger halten sie nicht. Neu ist auch der Stromableser: Er muss anfangs alle zwei Tage zu den Stromkunden kommen, denn das Uhrwerk, das in den ersten Zählern steckt, läuft nicht länger.

Die HEW kann gar nicht so schnell Kraftwerke bauen, wie die Nachfrage nach Strom wächst: 1900 geht das Kraftwerk Barmbek, 1901 das Kraftwerk Bille in Betrieb. Trotzdem reicht der Strom nicht, denn die Nachfrage wächst laufend: 1910 überschreitet Hamburgs Einwohnerzahl die Millionengrenze. Und immer drängender fordern Bürgervertreter aus Vororten wie Alsterdorf, Fuhlsbüttel und Ohlsdorf, so schnell wie möglich ans Stromnetz angeschlossen zu werden.

Der erste elektrische Dehkran im Hamburger Hafen: 1891 wird er am Petersenkai installiert. Staatsarchiv Hamburg Der erste elektrische Dehkran im Hamburger Hafen: 1891 wird er am Petersenkai installiert.

Schon länger denkt die HEW über den Bau eines neuartigen Großkraftwerks am Tiefstackkanal nach – aber für eine solche Investition reicht das Geld nicht. Daraufhin steigt die Stadt Hamburg 1914 in das bis dahin privatwirtschaftlich betriebene Unternehmen ein, stockt das Kapital von 22 auf 44 Millionen Mark auf und übernimmt als Hauptaktionär 50 Prozent der Aktien.

Parallel dazu werden die Stromtarife gesenkt: Beleuchtungsstrom kostet jetzt 50 statt 60 Pfennig je Kilowattstunde, Kraftstrom 18 Pfennig und für Großverbraucher wird ein Industrietarif eingeführt.

1956 wird ein neues Abrechnungsverfahren eingeführt: der HEW-Mann ist Geschichte

Der HEW-Mann: Er kam regelmäßig, las den Zähler ab und kassiert die Stromgebühr. HEW Der HEW-Mann: Er kam regelmäßig, las den Zähler ab und kassiert die Stromgebühr.

Obwohl inzwischen der Erste Weltkrieg schon im Gange ist, wird im Oktober 1914 der Grundstein für das Kraftwerk Tiefstack gelegt. Am 17. Januar 1917 gehen die beiden ersten Dampf-Turbo-Aggregate mit je zehn Megawatt Leistung in Betrieb. Der spätere HEW-Direktor Alfred Bannwarth erzählt, es sei mit großen Problemen verbunden gewesen, während des Krieges Baumaterial heranzuschaffen und halbwegs vernünftige Mitarbeiter zu bekommen. „Denn alles nahm uns ja der Krieg, alles wurde in den Krieg gezogen. Vor allen Dingen hatten wir unendliche Schwierigkeiten, Kupfer zu bekommen, um die Dynamomaschinen und die Schaltanlagen ausführen zu können.“

Tiefstack wird in vielerlei Hinsicht zum unübersehbaren Meilenstein der HEW-Geschichte. Die vier Kraftwerksschornsteine – rauchende Schlote als Symbol einer aufstrebenden Großtechnik – werden zum Firmen-Logo des Unternehmens, das alles ziert, ob HEW-Briefkopf oder Kantinenlöffel.

Werner von Siemens (1816-1892 in Charlottenburg) war ein deutscher Erfinder, Elektroingenieur und Industrieller. Er entdeckte das dynamoelektrische Prinzip und gilt als Begründer der modernen Elektrotechnik. Siemens Werner von Siemens (1816-1892 in Charlottenburg) war ein deutscher Erfinder, Elektroingenieur und Industrieller. Er entdeckte das dynamoelektrische Prinzip und gilt als Begründer der modernen Elektrotechnik.

Nach zwölf Jahren Nazi-Terror liegt Hamburg im Mai 1945 unter 43 Millionen Kubikmeter Trümmerschutt. Realisten schätzen, es wird 50 Jahre dauern, ihn abzutragen. Aber dann geht alles sehr viel schneller. Nach der Währungsunion 1948 wächst die Nachfrage nach Strom sprunghaft. Im Geschäftsjahr 1948/49 steigt der Stromverkauf wieder auf eine Milliarde Kilowattstunden – so wie zuletzt 1942/43. Die Wirtschaft boomt, Hamburgs Haushalte füllen sich mit Elektrogeräten. Das Wirtschaftswunder bringt die fetten Jahre des Konsums.

1956 testet die HEW in Bergedorf ein revolutionäres Abrechnungsverfahren: Statt den allseits beliebten HEW-Mann zu schicken, der einmal im Monat den Zähler abliest und kassiert, bucht die HEW nun monatlich einen Pauschalbetrag vom Konto ab und verrechnet einmal jährlich Defizit oder Überschuss. Das sogenannte „Bergedorfer Verfahren“ wird bald darauf zum Vorbild für die gesamte Stromwirtschaft.

HEW-Versuchsküche: Hier lernen junge Mädchen an Elektroherden das Kochen. HEW HEW-Versuchsküche: Hier lernen junge Mädchen an Elektroherden das Kochen.

Bei der HEW beginnt das Atomzeitalter

In den 1960er Jahren beginnt bei der HEW das Atomzeitalter. Alle sind sich anfangs einig: Parteien, Gewerkschaften, Wissenschaft und Kirchen sind dafür, die Kernenergie zivil zu nutzen. Die Hoffnung auf eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle ist riesig. 1972 geht das Kernkraftwerk Stade in Betrieb, 1976 folgen Brunsbüttel und 1984 Krümmel – beide unter HEW-Federführung – und 1986 Brokdorf.

Doch der gesellschaftliche Konsens hält nicht lange. Die Anti-AKW-Bewegung organisiert den Protest. Und die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 ist schließlich Anlass, die weitere Nutzung der Atomenergie infrage zu stellen. Auf Wunsch der Bürgerschaft wird 1992 die HEW-Satzung um ein neues Unternehmensziel ergänzt: nämlich langfristig aus der Kernenergie auszusteigen.

Das Atomkraftwerk Krümmel bei Geesthacht. MOPO-Archiv Das Atomkraftwerk Krümmel bei Geesthacht.

2002 wird die HEW an Vattenfall verkauft – eine Entscheidung, die Hamburgs Bürgermeister Ole von Beust (CDU) später als Fehler bezeichnet. Inzwischen besitzt Hamburg wieder einen eigenen Energieversorger: 2009 wurde Hamburg Energie gegründet, eine Firma, die sich zu 100 Prozent im Eigentum der Hansestadt befindet. Auch das Stromnetz ist seit 2014 wieder öffentlich. Verantwortlich für Netzbetrieb, Erhalt und Ausbau des Netzes ist seither die Stromnetz Hamburg GmbH, die ebenfalls der Stadt gehört.