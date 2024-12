Es ist der 31. Juli 1940: Gemeinsam mit 85 weiteren Patienten wird Elfriede Lohse-Wächtler in einem Bus zum Schloss Sonnenstein gefahren, einer oberhalb der Altstadt von Pirna gelegenen Festung. Ob die Wahl-Hamburgerin, die heute zu den bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts zählt, ahnt, dass sie nur zu dem einen Zweck an diesen Ort gebracht wird – um getötet zu werden? Berühmt wurde sie mit Bildern von Insassen einer psychiatrischen Anstalt in Hamburg, wo sie selbst einst Patientin war. Das traurige Schicksal der Frau, die einst als „eine der stärksten Hamburger Begabungen“ gefeiert wurde.