Es gab Zeiten, da war das Gebäude so prachtvoll, dass es sogar auf Ansichtspostkarten abgebildet war. Heute, mehr als ein Jahrhundert später, existiert die Villa zwar noch, sie befindet sich aber in einem wirklich beklagenswerten Zustand. Seit sieben Jahren steht sie leer. Obwohl denkmalgeschützt, gammeln die hölzernen Balkone und Giebel vor sich hin, das Mauerwerk ist rissig, Putz und Farbe blättern ab. „Horrorhaus“ haben Passanten und Nachbarn das Gebäude im Osten Hamburgs inzwischen getauft. Irgendwie passend, denn in dem unheimlichen Gemäuer haben sich finstere Geschichten zugetragen.

Hier wohnte und praktizierte einst ein Arzt von zweifelhaftem Ruf, der der Meinung war, „Schwachsinnige“, Homosexuelle und Alkoholiker sollten im Interesse der Volksgesundheit zwangssterilisiert werden. Auch nach dem Untergang des Nazi-Reiches machte dieser Mediziner aus seiner Gesinnung keinen Hehl, beteiligte sich sogar an braunen Umsturzplänen, was dazu führte, dass am 14. Januar 1953 Agenten des britischen Geheimdienstes an der Tür der Haselmayer-Villa in der Chrysanderstraße 32 in Bergedorf klingelten, um dem Hausherren Handschellen anzulegen.

Heinrich Haselmayer ist Faschist durch und durch

Dr. Heinrich Haselmayer: Um diesen Mann geht es. Seine Lebensgeschichte hat der Hamburger Autor und Erziehungswissenschaftler Hans-Peter de Lorent recherchiert. Geboren wird Haselmayer am 13. Juli 1906. Erst in seiner Geburtsstadt Würzburg, später in Kiel und in Hamburg studiert er Medizin, tritt als junger Mann der SA bei, nimmt 1923 als 17-Jähriger in München am Hitler-Putsch teil und wird mit 21 Mitglied des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes (NSDStB).

Wohnte und praktizierte in der Villa in der Chrysanderstraße: der Nazi-Arzt Dr. Heinrich Haselmayer (1906-1978).

Haselmayer, seit 1927 in der NSDAP, ist Faschist und Rassist durch und durch. 1930 beteiligt er sich in Kiel an einer Kampagne gegen den liberalen Theologen Otto Baumgarten, fertigt Flugblätter an, in denen er ihn als „Landesverräter“, „Philosemiten“, und „Pazifisten“ verunglimpft. Baumgarten kämpfe „mit Fremdstämmigen gegen Deutschblütige, die sich für die Befreiung unseres Volkes von der jüdischen Weltpest einsetzen“. Zuvor hat Baumgarten den völkischen Antisemitismus als „pathologische Selbstüberhöhung“ verspottet. Das nehmen ihm die Nazi-Studenten übel.

Nachdem 1931 an der Uni Hamburg der NS-Studentenbund mit 39,5 Prozent aus den AStA-Wahlen als stärkste Kraft hervorgeht, kommt es zum Eklat, denn als AStA-Vorsitzender glaubt Haselmayer das Recht zu haben, aus dem Lesesaal sämtliche Zeitungen und Zeitschriften zu entfernen, die er für „undeutsch“ hält – wenn man so will, eine vorweggenommene Bücherverbrennung. Zwar muss sich Haselmayer beim Uni-Rektor entschuldigen, darüber hinaus hat der Vorfall keine Konsequenzen für ihn.

Die Villa (oben links) war einst so prächtig, dass sie sogar auf Ansichtspostkarten abgebildet war. 1902, als diese Postkarte in Umlauf kam, hieß die Chrysanderstraße noch Brauerstraße.

1932 legt Haselmayer seine Dissertation vor. Titel: „Ein Beitrag zur Sterilisationsfrage Schwachsinniger“. Eine furchtbare Hetzschrift. Haselmayer hält Epileptiker, Blinde, Taube, „Asoziale“, Verbrecher, Arbeitsscheue, Dirnen, Zuhälter und Alkoholiker für „Minderwertige“: Sie alle seien eine „kulturbedrohende Gefahr“ für die gesamte menschliche Gesellschaft.

Haselmayer leitet den „Kampfbund für deutsche Kultur“

Nach der NS-Machtübernahme startet Haselmayers politische Karriere. Er ist erst 26 Jahre alt, als er am 1. April 1933 zum Leiter der Hamburger Volkshochschule berufen wird und auch die Führung des „Kampfbundes für deutsche Kultur“ übernimmt, dessen erklärtes Ziel es ist, der „Verbastardisierung und Vernegerung unseres Dasein“ entgegenzutreten.

Haselmayer ist ein äußerst schwieriger, eitler und streitsüchtiger Mensch. Er hat viele Gegenspieler, wenige Freunde und kann von Glück sagen, dass Hamburgs NSDAP-Gauleiter Karl Kaufmann ihm stets zur Seite steht, wenn es Probleme gibt. Nachdem Haselmayer 1936 auf einer Vortragsreise in den Niederlanden vor 300 Zuhörern in sturzbetrunkenem Zustand ans Rednerpult getreten ist und zusammenhangloses Zeug gefaselt hat, gibt es Bestrebungen, ihn aus der Partei zu werfen, doch wieder hält Kaufmann schützend seine Hand über ihn. Haselmayer kommt mit einem blauen Auge davon, seine politische Karriere aber ist zu Ende.

Seit 1938 wohnt und praktiziert der Mediziner in der Villa an der Chrysanderstraße

Von da an verdient er seinen Lebensunterhalt als Arzt. Ab 1937 ist er für die Gesundheitsbehörde als Schulmediziner tätig, arbeitet unter anderem als Gutachter in der Sterilisationsabteilung. Im Jahr darauf lässt er sich in Bergedorf als Praktischer Arzt und Geburtshelfer nieder. Er lebt und praktiziert ab da in der Villa Chrysanderstraße 32.

Nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes 1945 tut Haselmayer alles, um im Entnazifizierungsverfahren mit blütenreiner Weste dazustehen. Von verbrecherischen Handlungen habe er nichts gewusst, versichert er. Er habe sich ganz der Gesundheitspflege und der ärztlichen Betreuung von Soldaten gewidmet. Von seiner SA- und SS-Mitgliedschaft und davon, dass er Träger des goldenen Parteiabzeichens war, ist mit einem Mal keine Rede mehr.

Die Villa Chrysanderstraße 32, in der Dr. Heinrich Haselmayer lebte und praktizierte, steht seit sieben Jahren leer und verfällt, obwohl es unter Denkmalschutz steht. hfr Die Villa Chrysanderstraße 32, in der Dr. Heinrich Haselmayer lebte und praktizierte, steht seit sieben Jahren leer und verfällt, obwohl es unter Denkmalschutz steht.

Die Richter glauben ihm: Er wird vom Vorwurf, einer verbrecherischen Organisation angehört zu haben, freigesprochen, darf im Mai 1948 seine Praxis in der Chrysanderstraße wiedereröffnen und erhält 1950 sogar seine Kassenzulassung zurück.

Dass er alles andere als nur ein harmloser Mitläufer war, sondern ein gefährlicher Täter, zeigt sich, als Haselmayer 1953 im Mittelpunkt eines der größten Politskandale der Nachkriegszeit steht. Eine Gruppe namhafter Nazi-Bonzen, der sogenannte Naumann-Kreis, will die Macht an sich reißen und beginnt damit, kleinere Parteien wie die FDP zu unterwandern. Nach Werner Naumann, dem ehemaligen Staatssekretär in Goebbels‘ Propagandaministerium, ist die Gruppe benannt. Ihn und Haselmayer verbindet eine enge Freundschaft. Manche der heimlichen Treffen finden in Haselmayers Villa statt.

1953 mischt Haselmayer mit beim „Neumann-Kreis“: Alte Bonzen planen den Umsturz

Der britische Geheimdienst bekommt rechtzeitig Wind von den Plänen. Bei der Operation, die den Codenamen „Terminus“ trägt, werden am 14. Januar 1953 in Düsseldorf, Solingen und Hamburg fünf Rädelsführer festgenommen: darunter Hamburgs Ex-Gauleiter Karl Kaufmann und der ehemalige Reichsstudentenführer und Gauleiter von Salzburg, Gustav Adolf Scheel, der jetzt als Arzt in Hamburg lebt.

Abends um 22.20 Uhr klingelt es auch an Tür der Haselmayer-Villa. Als das Hausmädchen öffnet, stellen sich zwei zivil gekleidete Männer als „alte Bekannte des Doktors“ vor und bitten darum, ihren „Freund“ sprechen zu dürfen. Als Haselmayer zur Tür eilt, stürmen 15 mit Maschinenpistolen bewaffnete Militärpolizisten das Gebäude, durchsuchen fast drei Stunden alle Räume und nehmen Haselmayer mit.

Nach sieben Jahren Leerstand: Das Mauerwerk der einst prächtigen Villa weist erhebliche Risse auf. hfr Nach sieben Jahren Leerstand: Das Mauerwerk der einst prächtigen Villa weist erhebliche Risse auf.

Gegen die Rädelsführer des Naumann-Kreises wird wegen Bildung einer verfassungsfeindlichen Vereinigung ermittelt. Von dem Moment an aber, als die Briten den Fall an die deutsche Justiz abgeben, passiert seltsamerweise nichts mehr. Der Bundesgerichtshof lässt das Verfahren im Sande verlaufen. Plötzlich heißt es, das Beweismaterial reiche nicht. Es wirkt fast so, als habe die Unterwanderung demokratischer Parteien bereits Wirkung gezeigt. Tatsache ist, dass eine Reihe von ehemaligen NSDAP- und SS-Mitgliedern politisch Karriere macht – in der FDP und anderswo.

Nicht ein einziger Angehöriger des Nazi-Geheimbundes wird bestraft. Alle werden wieder aus der Haft entlassen. Am 8. April 1953 kommt auch Haselmayer auf freien Fuß. Er arbeitet danach weiter in seiner Arztpraxis in der Chrysanderstraße. Den Kontakt zu seinen Mitverschwörern Werner Naumann, Gustav Adolf Scheel und Karl Kaufmann hält er bis zu seinem Lebensende aufrecht.

Volltrunken baut Haselmayer einen Unfall, pöbelt und widersetzt sich der Blutentnahme

Öffentlich tritt er danach nur noch ein einziges Mal in Erscheinung, nämlich 1959, als er in Bergedorf am Steuer seines BMW einen Unfall baut und sich mit Gewalt einer Blutentnahme widersetzt. Er hat 2,1 Promille, ist volltrunken. Wieder einmal.

Zur Erinnerung: In seiner Dissertation zählte Haselmayer ausdrücklich Alkoholiker mit zu den „Minderwertigen“, die es auszurotten gelte. Der selbsternannte Herrenmensch kommt mit einer milden Strafe davon: Er wird zu drei Wochen Haft wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt verurteilt und darf weiter als Arzt praktizieren. Am 21. Januar 1978 stirbt Dr. Heinrich Haselmayer im Alter von 71 Jahren in Würzburg.

Dass Haselmayers Villa an der Chrysanderstraße erhalten bleibt und nicht weiter verfällt, dafür kämpft aktuell Dr. Geerd Dahms vom Geschichtskontor Bergedorf. Das Gebäude sei von immensem historischen und architektonischen Wert, sagt Dahms. Es sei eines der ganz seltenen Villen im sogenannten Schweizer Stil in Norddeutschland. „Was für ein Frevel, dass das Haus seit 2017 leer steht und mehr und mehr verfällt.“

So sieht es im Innern der Villa inzwischen aus – seit sieben Jahren steht das Gebäude leer. hfr So sieht es im Innern der Villa inzwischen aus – seit sieben Jahren steht das Gebäude leer.

Dahms, der nicht nur Vorstandsmitglied der Bergedorfer Geschichtswerkstatt ist, sondern auch vereidigter Sachverständiger für Baudenkmäler, sagt, dass die Villa um 1870 herum erbaut wurde. Nach dem Tod der letzten Bewohner hätten die Erben das Haus 2017 für rund eine Million Euro an einen Investor verkauft. Wer das ist, konnte bislang nicht ermittelt werden – denn es gilt die Regel, dass Grundbücher nur einsehen darf, wer ein „berechtigtes Interesse“ hat. Datenschutz!

Seit 2017 steht das Gebäude unter Denkmalschutz – trotzdem verfällt es

„Da wir die Sorge hatten, dass der Käufer das Haus abreißen und auf dem riesigen Grundstück mehrere Neubauten errichten will, haben wir damals beantragt, die Villa unter Denkmalschutz zu stellen“, so Dahms. Das hat den neuen Eigentümer möglicherweise kalt erwischt und ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Seither steht das Gebäude leer. Nichts tut sich. „Mit jedem Winter, den das Haus unbewohnt und unbeheizt ist, wird der Zustand schlechter“, so Dahms. Schon jetzt weise das Mauerwerk immense Risse auf. „Die filigranen Holzbalkone und die hölzerne Giebelverzierung rotten vor sich.“

Dahms‘ wirft den Behörden Untätigkeit vor. Bezirksamt und Denkmalschutzamt hätten die Möglichkeit, gegen den Eigentümer vorzugehen. „Zum Beispiel könnte aufgrund des jahrelangen Leerstands ein Bußgeld wegen Zweckentfremdung von Wohnraum verhängt werden. Außerdem kann das Denkmalschutz einem Eigentümer, der seiner Instandsetzungspflicht nicht nachkommt, eine Geldbuße von bis zu 500.000 Euro aufbrummen.“ Aber von keiner dieser Möglichkeiten hätten die Behörden bislang Gebrauch gemacht, bedauert Dahms.

Bausachverständiger wirft Behörden Untätigkeit vor

Lassen sich die Ämter möglicherweise an der Nase herumführen? Anfangs soll der Eigentümer der Immobilie angegeben haben, das Gebäude vermieten zu wollen. An der Grundstückseinfriedung stand ein Schild, auf dem eine angebliche Vermietung beworben wurde, aber laut Dahms wurden Interessenten abgewimmelt oder erhielten nie einen Rückruf. Anfang 2023 gab der Eigentümer an, er wolle das Gebäude sanieren.

Als sich keine Bauarbeiter sehen ließen, hakte das Bezirksamt nach und bekam die Auskunft, da eine Sanierung zu teuer sei, werde nun nach einem Käufer gesucht. 2,25 Millionen Euro werden aufgerufen. Seltsam: Die MOPO weiß von einer Person, die Interesse an dem Gebäude bekundet hat, aber auch nach mehrmaliger Nachfrage keinen Besichtigungstermin erhielt.

Seit einiger Zeit wird die Villa zum Kauf angeboten. hfr Seit einiger Zeit wird die Villa zum Kauf angeboten.

Jetzt, Anfang 2024, nachdem die Villa seit sieben Jahren leer steht und mittlerweile in einem bedauernswerten Zustand ist, tut sich endlich was. Das Denkmalschutzamt will in Kürze erneut eine Vorortbegehung machen. Akut gefährdet sei das Gebäude nicht, heißt es. Deshalb sei bisher ein Eingreifen weder nötig noch möglich gewesen. Unterdessen erhöht das Bezirksamt den Druck. Wie Sprecher Lennart Hellmessen mitteilt, sei der Eigentümer im Dezember zu einer Stellungnahme aufgefordert worden. Aktuell werde geprüft, ob „ein Wohnnutzungsgebot nach dem Hamburgischen Wohnraumschutzgesetz in Verbindung mit Zwangsgeldern“ ausgesprochen werden kann.

Die MOPO wird den Fall weiter verfolgen.