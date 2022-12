Im September 1974 fuhren Hamburgs Taxifahrer mit Trauerflor: Einer der ihren, Paul J., war erschossen worden. Der Täter entkam mit ein paar Hundert Mark – und konnte nie ermittelt werden. Die MOPO rekonstruiert den mysteriösen Fall.

Paul J. fuhr seit seinem 40. Lebensjahr Taxi, immer nachts. Funk hatte er in seinem Mercedes-Taxi nicht. Am 5. September 1974 gegen 18 Uhr verlässt Paul J. seine Wohnung an der Otzenstraße (St. Pauli) und fährt seine Touren. Dabei steuert er Taxistände auf dem Kiez und in der City an. Zum Abendessen kehrt er gegen 22 Uhr zu seiner Frau nach Hause zurück. Um 22.45 Uhr sitzt er schon wieder in seiner Taxe. Wenig später steigt sein Mörder als Fahrgast zu ihm ins Auto.