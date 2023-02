Am 8. November 1918 schreibt die Hamburgerin Anni Borisch einen Brief an ihren Verlobten und schildert ihm, wie sehr die Spanische Grippe in der Stadt wütet: „Hier in Hamburg hat sie große Lücken gerissen. Es sollen eine Zeitlang täglich etwa 300 Menschen gestorben sein.“ Auch sie selbst habe sich mit dem Virus infiziert und mehr als drei Wochen gebraucht, „um wieder auf die Beine zu kommen“, schreibt sie und schließt: „Man wird ganz stumm und tränenlos, wenn man vom Großstadtelend anfängt.“ Die Spanische Grippe vor gut 100 Jahren – sie gilt als Mutter aller Pandemien. Zwischen 25 und 50 Millionen Tote gibt es weltweit, darunter Frederick Trump, der Großvater des einstigen US-Präsidenten, oder der expressionistische österreichische Maler Egon Schiele und seine Frau. Zahlreiche Opfer hat auch Hamburg zu beklagen. Wie viele genau – das ist unbekannt. Dank des 32-jährigen Hamburger Historikers Sebastian Merkel liegen nun erstmals detaillierte Informationen darüber vor, was in der Hansestadt damals vor sich ging, was Hamburgs Stadtväter taten (oder besser: nicht taten), um die Seuche einzudämmen, und wie die Lage in den Krankenhäusern war. Erfahren Sie mehr mit MOPO+ – jetzt vier Wochen lang testen für nur 99 Cent!

Am 8. November 1918 schreibt die Hamburgerin Anni Borisch einen Brief an ihren Verlobten und schildert ihm, wie sehr die Spanische Grippe in der Stadt wütet: „Hier in Hamburg hat sie große Lücken gerissen. Es sollen eine Zeitlang täglich etwa 300 Menschen gestorben sein.“ Auch sie selbst habe sich mit dem Virus infiziert und mehr als drei Wochen gebraucht, „um wieder auf die Beine zu kommen“, schreibt sie und schließt: „Man wird ganz stumm und tränenlos, wenn man vom Großstadtelend anfängt.“

Die Spanische Grippe vor gut 100 Jahren – sie gilt als Mutter aller Pandemien. Zwischen 25 und 50 Millionen Tote gibt es weltweit, darunter Frederick Trump, der Großvater des einstigen US-Präsidenten, oder der expressionistische österreichische Maler Egon Schiele und seine Frau. Zahlreiche Opfer hat auch Hamburg zu beklagen. Wie viele genau – das ist unbekannt.

Berühmtes Opfer der Spanischen Grippe: Frederick Trump, der Großvater von Donald Trump. Hier zusammen mit seiner Ehefrau Elisabeth Trump. MOPO-Archiv Berühmtes Opfer der Spanischen Grippe: Frederick Trump, der Großvater von Donald Trump. Hier zusammen mit seiner Ehefrau Elisabeth Trump.

Dank des 32-jährigen Hamburger Historikers Sebastian Merkel liegen nun erstmals detaillierte Informationen darüber vor, was in der Hansestadt damals vor sich ging, was Hamburgs Stadtväter taten (oder besser: nicht taten), um die Seuche einzudämmen, und wie die Lage in den Krankenhäusern war.

Spanische Grippe war die „Mutter aller Pandemien“

Merkel stellt dem Hamburger Medizinalkollegium – dem Vorläufer der 1920 gegründeten Gesundheitsbehörde – kein gutes Zeugnis aus: Bernhard Nocht, damals Hamburgs Obermedizinalrat und als ehemaliger Mitarbeiter von Robert Koch eigentlich erfahren im Umgang mit Infektionen, sei untätig geblieben, habe so gut wie keine Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung eingeleitet, so kritisiert der Historiker. Keine Abstandsregeln, keinen Lockdown, keine Maskenpflicht. Die Bevölkerung sei nicht einmal vernünftig aufgeklärt worden. Merkel bezeichnet das „anhaltend passive Verhalten des Medizinalkollegiums“ als „vertane Chance“. Das habe „tödliche Folgen für die Bevölkerung“ gehabt.

Bernhardt Nocht, damals Obermedizinalrat. Wirksame Maßnahmen gegen die Spanische Grippe verhängte er nicht. Staatsarchiv Hamburg Bernhardt Nocht, damals Obermedizinalrat. Wirksame Maßnahmen gegen die Spanische Grippe verhängte er nicht.

Wo und wie das Virus entsteht, ist bis heute nicht geklärt. Sicher ist aber: Aus Spanien, wie man vermuten sollte, kommt die Krankheit nicht. Ihren irreführenden Namen erhält sie, weil Ende Mai 1918 die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet, dass der spanische König Alfonso XIII. unter etwas Rätselhaftem leide – Reuters spricht von „Spanischer Grippe“.

Sehr wahrscheinlich ist das H1N1-Virus im Januar oder Februar 1918 im Mittleren Westen der USA vom Schwein oder von Geflügel auf den Menschen übergesprungen. Zu ersten massenhaften Erkrankungen kommt es im März 1918 im militärischen Ausbildungslager Camp Funston im US-Bundesstaat Kansas, wo US-Soldaten für den Einsatz an der Front in Europa trainieren – es tobt gerade der Erste Weltkrieg.

Notlazarett im Freien. Eine Aufnahme aus Brookline, Massachusetts, USA. Foto vom Oktober 1918. dpa Notlazarett im Freien. Eine Aufnahme aus Brookline, Massachusetts, USA. Foto vom Oktober 1918.

Als die US-Truppen in Frankreich eintreffen, verbreitet sich das Virus in alle Himmelsrichtungen. Die US-Soldaten infizieren die verbündeten Franzosen. Als die Deutschen im Rahmen ihrer Frühjahrsoffensive 1918 zahlreiche britische, französische und amerikanische Gefangene machen, stecken auch sie sich an – schnell sind 500.000 Frontsoldaten krank. Zur Erholung werden sie nach Hause verlegt, und so erreicht das Virus auch die Heimat.

Hamburger Historiker Sebastian Merkel bringt neue Details ans Licht

Merkel hat Hamburgs Zeitungen jener Zeit studiert und sich angeschaut, was und in welcher Form über die Krankheit berichtet wurde. Ergebnis: Selten schafft es die Pandemie auf die Titelseite – Nachrichten von der Front dominieren alles. Wenn es überhaupt Artikel über die geheimnisvolle Erkrankung gibt, dann finden sie sich versteckt auf den hinteren Seiten, sind klein und meist beschwichtigend – Motto: So schlimm ist es gar nicht.

Der Grund dafür liegt in der Zensur: Zeitungen dürfen nur berichten, was die Militärführung gestattet. Und die hat kein Interesse daran, das Volk zusätzlich in Unruhe zu versetzen. Es ist auf Hamburgs Straßen bereits zu Hungerrevolten und Demonstrationen für Frieden gekommen. Eine Massenpanik, ausgelöst durch Angst vor einer tödlichen Pandemie – das könnte das Fass zum Überlaufen bringen.

Heimkehrende Deutsche Soldaten, aufgenommen 1918 am alten Hannoverschen Bahnhof. Vor allem die Soldaten sind es, die das Virus nach Hamburg einschleppen. Staatsarchiv Hamburg Heimkehrende deutsche Soldaten, aufgenommen 1918 am alten Hannoverschen Bahnhof. Vor allem die Soldaten sind es, die das Virus nach Hamburg einschleppen.

Anfang Juli ist die erste Welle da. In den Zeitungen finden sich kurze Meldungen: Die Grippe sucht am 2. Juli massiv die Stadtteile Uhlenhorst und Hohenfelde heim. Ähnlich sieht es in Altona aus. In der Mädchenschule am Graumannsweg ist in einigen Klassen schon die Hälfte der Schülerinnen erkrankt. Am 11. Juli hat die Krankheit in Cuxhaven – damals eine Hamburger Exklave – bereits epidemische Ausmaße angenommen.

Obermedizinalrat Bernhard Nocht glänzte durch Untätigkeit

„Auch wenn die Influenzaerkrankungen während der Sommermonate 1918 in der Regel mild verliefen“, so Sebastian Merkel, „hätten die überfüllten Krankenhäuser und die hohe Ansteckungsrate dem Medizinalkollegium Anlass zur Sorge und zu Maßnahmen geben können.“ Aber es passiert nichts. Der Reichsgesundheitsrat, dem Hamburgs Obermedizinalrat Bernhard Nocht angehört, stellt fest, dass es kriegsbedingt einfach nicht genügend Desinfektionsmittel gibt. Und Kranke zu isolieren, sei aufgrund ihrer großen Zahl auch nicht möglich. Sprich: Die Verantwortlichen legen die Hände in den Schoß.

Der alte Sektionssaal im UKE: Während der Spanischen Grippen wurden hier Infizierte behandelt. Das Foto zeigtProf. Philipp Osten, den Leiter des Medizinhistorischen Museums, und den Mitarbeiter Henrik Eßler. Aktuell gibt es dort eine Ausstellung zur Geschichte der Pandemien. Patrick Sun Der alte Sektionssaal im UKE: Während der Spanischen Grippen wurden hier Infizierte behandelt. Das Foto zeigt Prof. Philipp Osten, den Leiter des Medizinhistorischen Museums, und den Mitarbeiter Henrik Eßler. Aktuell gibt es dort eine Ausstellung zur Geschichte der Pandemien.

Während der ersten Welle wirkt sich dieses passive Verhalten noch nicht sonderlich dramatisch aus: Bei den 173 Personen, die beispielsweise im AK St. Georg stationär wegen Influenza in Behandlung sind, verläuft die Erkrankung komplikationslos. Die meisten können nach vier, fünf Tagen wieder entlassen werden.

Im Allgemeinen Krankenhaus Eppendorf (dem heutigen UKE) werden zwischen dem 21. Juni und dem 5. Juli 1918 101 Grippekranke aufgenommen. Die Zahl der Infizierten nimmt noch zu, weil sich auf den Stationen das Virus weiter ausbreitet und auch andere Patienten sowie Angehörige des medizinischen Personals erkranken. Aber es ist lediglich ein Todesfall zu verzeichnen.

Mancher hat am Ende des Sommers 1918 sicher schon gedacht, die Pandemie sei beendet. Doch weit gefehlt. Wenige Wochen später ist die zweite Welle da, und sie ist weitaus verheerender. Rasant steigt die Zahl der Infizierten, und jetzt sterben auch viele Patienten.

Diese Grafik aus Großbritannien zeigt eindrucksvoll die drei Wellen der Spanischen Grippe: die zweite war die tödlichste. Olaf Wunder Diese Grafik aus Großbritannien zeigt eindrucksvoll die drei Wellen der Spanischen Grippe: Die zweite war die tödlichste.

Statt auf die Gefahren hinzuweisen, beginnen die Zeitungen wieder damit, die Dinge schönzureden. Am 11. Oktober 1918 räumt der „General-Anzeiger für Hamburg-Altona“ zwar ein, dass die Influenza „inzwischen einen schlimmeren Charakter angenommen“ habe, zugleich werden die Leser aber aufgefordert, „sich vor Übertreibungen zu hüten“. Die „Neue Hamburger Zeitung“ pflichtet bei und rät: „Nerven behalten! Das hilft auch besser über die paar Tage des Unwohlseins hinweg!“

„Kurze, schwere Krankheit“ war die Chiffre für Spanische Grippe

Dass es mehr als nur Unwohlsein ist, kann ein Zeitungsleser an den Seiten mit den Todesanzeigen ablesen: Ab Oktober 1918 finden sich dort neben den üblichen Annoncen für gefallene Soldaten zunehmend auch welche für junge Menschen, die „nach kurzer, schwerer Krankheit“ verstorben sind. Die tatsächliche Todesursache darf wegen der kriegsbedingten Zensur nicht genannt werden. „Kurze, schwere Krankheit“ – das ist die Chiffre für Spanische Grippe.

Todesanzeigen in der Bergedorfer Zeitung vom 29. Oktober 1918: Verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit - die Chriffre für „Spanische Grippe“. Mit Rücksicht auf die Zensur wurde die wahre Todesursache nicht genannt. Olaf Wunder Todesanzeigen in der Bergedorfer Zeitung vom 29. Oktober 1918: Verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit – die Chriffre für Spanische Grippe. Mit Rücksicht auf die Zensur wurde die wahre Todesursache nicht genannt.

Auch in dieser zweiten Welle unternehmen Reichsgesundheitsrat und Medizinalkollegium fast nichts. „Die Aufrechterhaltung der Kriegswirtschaft und die Vermeidung sozialer Unruhen“ wurden, so Historiker Sebastian Merkel, „als wichtiger eingestuft als die praktische Umsetzung weitreichender Seuchenschutzmaßnahmen. Lediglich Schulschließungen sollten je nach Gefahrenlage fallabhängig durchgeführt werden, wovon man sich eine ,beruhigende Wirkung auf die Bevölkerung‘ versprach.“

Ansonsten beschränkt sich der Reichsgesundheitsrat darauf, Handlungsempfehlungen auszusprechen wie regelmäßiges Händewaschen, Gurgeln und das Meiden von Menschenansammlungen. In Hamburg werden daraufhin die Schulferien – jetzt „Grippeferien“ genannt – bis zum 6. November verlängert, ähnlich in Altona und Harburg. Aber der Effekt dieser Maßnahmen dürfte gering gewesen sein.

„Andere Vorbeugemaßnahmen, etwa das Tragen einer Stoffbedeckung für Mund und Nase, wie es in Japan und manchen Bundesstaaten der USA praktiziert wurde, öffentliche Aufklärungskampagnen oder eine flächendeckende Einrichtung von Isolierstationen in Krankenhäusern und Lazaretten erfolgten in Hamburg nicht“, so Merkel. Städte wie Dresden, Frankfurt, Marburg und München untersagen immerhin Kino-, Theater- und sonstige Kulturveranstaltungen – in Hamburg hält das niemand für nötig.

Dank der Zensur: Zeitungen übten keine Kritik am fehlenden Krisenmanagement

Die Zeitungen schweigen zu dem weitgehend fehlenden Krisenmanagement. Statt Kritik zu äußern, verteidigt etwa die „Neue Hamburger Zeitung“ das Nichtstun mit der gutgläubigen Annahme, „dass in Theater, Kinos usw. nur gesunde Menschen gehen“. Es bringe auch nichts, die Zahl der Fahrgäste von Straßen- oder Hochbahn zu reduzieren, denn das hätte ja nur zur Folge, dass sich die Menschen an den Haltestellen drängeln und sich dort infizieren… Meint der Autor.

In den USA werden 1918 Masken getragen als Schutz gegen die Spanische Grippe dpa In den USA werden 1918 Masken getragen als Schutz gegen die Spanische Grippe.

Angesichts solch naiver Positionen ist es nicht verwunderlich, dass die Infektionszahlen nur so in die Höhe schießen. Am 23. Oktober wird gemeldet, dass 850 Angestellte des Fernsprechamtes erkrankt sind. Die Bürger werden aufgefordert, auf unnötige Telefonate zu verzichten. In Harburg muss der Fernsprechbetrieb zeitlich sogar beschränkt werden, weil es nicht genügend „Fräuleins vom Amt“ gibt.

Auch der Betrieb der Hochbahn wird durch Arbeitsunfälle behindert. Mitte Oktober 1918 sind 23 Prozent der Belegschaft erkrankt. Viele Züge fallen aus.

Weil in der Landwirtschaft Personal fehlt, können im Herbst die Felder nicht bestellt werden, was zu Einbußen bei der nächsten Ernte führt.

Die Kapazitäten der Krankenhäuser sind innerhalb kürzester Zeit erschöpft. Freie Betten gibt es nicht mehr, auch an Krankenschwestern mangelt es, so dass Tausende Grippekranke – oft sind es komplette Familien – zu Hause im Bett liegen und ohne medizinische Hilfe auskommen müssen.

Weltweit suchte die Spanische Grippe die Menschheit heim. Hier ein Foto der Grippestation im Walter Reed Hospital, District of Columbia, Washington D.C. dpa Weltweit suchte die Spanische Grippe die Menschheit heim. Hier ein Foto der Grippestation im Walter Reed Hospital, District of Columbia, Washington D.C.

Schwer Erkrankte bluteten aus Ohren und Nase

Die Infektion nimmt oft einen schweren Verlauf: Schüttelfrost, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen – das sind die Symptome. Schwer Erkrankte bluten aus Ohren und Nase. Nicht selten verfärbt sich die Haut aufgrund von Sauerstoffmangel bläulich-schwarz. Wer überlebt, braucht mitunter Monate, um wieder vollständig zu genesen.

Ihren Höhepunkt erreicht die zweite Welle in der Zeit vom 20. bis 26. Oktober 1918. Danach sinken die Zahlen ziemlich rasant.

Deutschland erlebt auch noch eine dritte Welle. Sie beginnt Mitte Januar 1919 und dauert bis März. Sie verläuft zwar deutlich schwerer als die erste, ist aber bei Weitem nicht mehr so tödlich wie die zweite Welle.

Die Bilanz der Spanischen Grippe in Hamburg: Mindestens 4219 Menschen hat sie das Leben gekostet – die Dunkelziffer dürfte sehr hoch gewesen sein. Am stärksten von der Influenza betroffen gewesen sind die 20- bis 30-Jährigen. Ebenfalls in erhöhtem Maße wütete die Grippe unter 15- bis 20-Jährigen und unter 31- bis 40-Jährigen.

Während die Cholera-Epidemie von 1892 zu den herausragenden Ereignissen der Hamburger Stadtgeschichte zählt, geriet die „Spanische Grippe“ schon bald nach ihrem Ende auf eigentümliche Weise in Vergessenheit. „Überlagert von Kriegserfahrungen, dem Hunger an der ,Heimatfront‘, dem Sturz der Monarchie und den anschließenden Machtkämpfen im Zuge der Revolution 1918/19 nahm sie in der Erinnerung der Bevölkerung keine besondere Stellung ein“, so Sebastian Merkels Resümee.

Verwundete Soldaten brachten das Virus von der Front mit nach Hamburg. Die Staatliche Kunstgewerbeschule – damals ein Lazarett. Staatsarchiv Hamburg Verwundete Soldaten brachten das Virus von der Front mit nach Hamburg. Die staatliche Kunstgewerbeschule – damals ein Lazarett.

Die Folge: In Hamburg sind schriftliche Hinweise auf die Spanische Grippe rar – sogar in Tagebüchern und in den Memoiren von Ärzten aus jener Zeit nimmt sie keinen oder fast keinen Raum ein. So gehören die anfangs zitierten Sätze von Anni Borisch zu den ganz wenigen persönlichen Äußerungen, die überliefert sind: „Hier in Hamburg hat sie große Lücken gerissen …“

Sebastian Merkels Studie zur Spanischen Grippe lesen Sie in der Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte, Band 107, 2021. Zu bestellen hier: vfhg@hamburg.de, Preis: 21 Euro.