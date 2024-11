Das Vermögen von Michael Herz, der heute die Geschicke des Unternehmens lenkt, wird auf 7,5 Milliarden US-Dollar geschätzt, damit gehört er zu den reichsten Deutschen überhaupt. Die Tchibo-Erfolgsgeschichte begann vor 75 Jahren, als Vater Max Herz in der Speicherstadt einen kleinen Kaffeeversand gründete, der anfangs Kaffee nur auf Bestellung per Post verschickte. Mit ausgekochten Marketingtricks eroberte das Unternehmen die Herzen der Kunden. Woher der Name „Tchibo“ kommt? Wieso das Testament des Unternehmengründers für großen Streit in der Familie sorgte? Und warum heute statistisch jede zweite Frau einen Tchibo-BH besitzt? Lesen Sie hier die ganze Tchibo-Story.