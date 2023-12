Das 1886 bis 1897 erbaute Hamburger Rathaus. Auf dem Rathausmarkt erkennen wir das Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm I., das 1903 dort errichtet und 1929/30 entfernt wurde. Heute befindet es sich in den Wallanlagen in der Nähe des Ziviljustizgebäudes.

In den 20er Jahren war Luftbildfotografie nichts für Feiglinge. So musste der Fotograf die schwere Kamera halten, um Schrägbildaufnahmen zu machen.

Unglaublich, was hier los ist: Wir sehen die Deichtorhallen mit Hamburgs größtem Markt. 1911 wurde hier der Großmarkt für Gemüse und Obst eröffnet. Täglich kamen Bauern aus Schleswig-Holstein sowie den Vier- und Marschlanden mit dr Bahn oder auf Ewern in die Stadt, um ihre Produkte anzubieten. Bereits in den Morgenstunden kamen zwischen 3.30 und 8.30 Uhr Kleinhändler und Höker aus allen Teilen der Stadt zu den mehr als 2000 Ständen, um sich mit Ware einzudecken.