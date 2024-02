Wenn Menschen, die auf die 80 zugehen, einen auf jugendlich machen, Fantasie-Uniform-Jacken und enganliegende gestreifte Hosen tragen, dazu neongrüne Socken und knöchelhohe Reebok Classics, dann kann das ganz schön peinlich aussehen. Nicht bei ihm. Nein, Lindenberg verkleidet sich nicht. Er ist so. Er spielt nicht coole Socke. Er ist die coole Socke. Und das seit einem halben Jahrhundert. Am 15. Dezember 1973 kam das Album „Alles klar auf der Andrea Doria“ in den Handel. Die LP wurde den Verkäufern regelrecht aus den Händen gerissen. Der erste große Erfolg und Startschuss einer sagenhaften Karriere – mit einigen Talfahrten.

Wenn Menschen, die auf die 80 zugehen, einen auf jugendlich machen, Fantasie-Uniform-Jacken und enganliegende gestreifte Hosen tragen, dazu neongrüne Socken und knöchelhohe Reebok Classics, dann kann das ganz schön peinlich aussehen. Nicht bei ihm. Nein, Udo Lindenberg verkleidet sich nicht. Er ist so. Er spielt nicht coole Socke. Er ist die coole Socke. Und das seit einem halben Jahrhundert. Am 15. Dezember 1973 kommt das Album „Alles klar auf der Andrea Doria“ in den Handel. Die LP wird den Verkäufern regelrecht aus den Händen gerissen. Die Scheibe ist Lindenbergs erster großer Erfolg – Startschuss einer sagenhaften Karriere.

Lindenberg ist ein Phänomen. Er kann nicht singen, ist aber trotzdem ein musikalisches Genie. Ein einzigartiger Künstler. Eine ganz eigene Gattung Musiker. Ein Superstar. Einen wie ihn gibt es kein zweites Mal. Geboren wird er am 17. Mai 1946 in Gronau nahe der holländischen Grenze. Er ist das zweite von vier Kindern, die Mutter Hermine zur Welt bringt.

Lindenbergs Vater spielt zuhause Dirigent, wenn er sturzbetrunken war

Vater Gustav ist Installateur, möchte aber eigentlich ein Dirigent sein. Immer wenn er randvoll ist, weckt der Hausherr mitten in der Nacht die ganze Familie, stellt sich auf den Küchentisch und dirigiert die Kinder, die ein Orchester mimen müssen. „Damals“, so sagt Lindenberg später in einem Interview, „schwor ich mir, niemals so zu werden. Ich wollte nicht nur breit der Dirigent meines eigenen Lebens sein!“

Cover der LP „Alles klar auf der Andrea Doria" von Udo Lindenberg. Mit der Platte begann die Erfolgsgeschichte des „Panikorchesters".

Udo verlässt die spießige Enge seiner Heimatstadt. Ihn zieht es nach Düsseldorf. Dort arbeitet er in einem Hotel als Kellner und macht nebenbei Musik in Altstadtkneipen. Schon als Kind hat er immer nur getrommelt, anfangs auf Ölfässern, dann auf dem Schlagzeug, das der Papa ihm spendiert. Der Junge ist als Drummer echt begabt, gewinnt 1960 einen Nachwuchswettbewerb, probiert sich in verschiedenen Bands aus.

Er ist erst 17, als es ihn 1963/64 nach Libyen verschlägt, wo er nahe Tripolis in den Clubs eines US-amerikanischen Luftwaffenstützpunktes Musik macht. Nach seiner Rückkehr beginnt er ein Studium an der Westfälischen Schule für Musik in Münster. Er verlässt die Schule nach ein paar Semestern wieder, als ihn der Direktor vor die Wahl stellt: „Wollen Sie weiterhin Ihre Hottentotten-Musik machen oder sich ernsthaft um Ihr Studium kümmern?“ Lindenberg entscheidet sich für die Hottentotten, was zur Folge hat, dass er, da er nicht mehr an der Hochschule eingeschrieben ist, zur Bundeswehr eingezogen wird.

Udo Lindenberg posiert am 5. September 1977 vor der „Neuen Wache" in Ost-Berlin, im Hintergrund ein Wachposten.

Nach dem Wehrdienst als Kanonier bei der Raketenartillerie in Wesel geht er 1968 nach Hamburg, wo er noch im gleichen Jahr Schlagzeuger der Gruppe City Preachers wird, der ersten Folk-Rock-Band Deutschlands. Lindenberg musiziert auch in Klaus Doldingers legendärer Jazzrock-Formation Passport und ist mit von der Partie, als die berühmte „Tatort“-Melodie eingespielt wird.

Udo Lindenbergs erstes Album ist ein Flop

Lindenbergs Solokarriere beginnt Anfang der 70er Jahre. Zur selben Zeit, als in der DDR Erich Honecker an die Macht kommt, die Amerikaner in Vietnam Agent Orange versprühen und die „Sendung mit der Maus“ erstmals über den Bildschirm flimmert, ja, genau zu dieser Zeit bringt Udo sein erstes Album raus. „Lindenberg“ heißt es. Er singt auf Englisch – und die Scheibe floppt.

Lindenberg lebt in den 70er Jahren in einer Wohngemeinschaft zusammen mit Marius Müller-Westernhagen (l.) und Otto Waalkes (M.). Adresse: Rondeel 29 in Winterhude – die „Villa Kunterbunt".

Er erkennt, dass er seinen Stil ändern muss. Er ist 27 Jahre alt, als er im Frühjahr 1973 in Münster zusammen mit Steffi Stephan (Bass), Gottfried Böttger (Piano), Peter „Backi“ Backhausen (Schlagzeug), Karl Allaut (Gitarre) und Judith Hodosi (Saxophon) eine neue Rockband gründet, die zunächst keinen Namen hat – der Beginn einer Erfolgsgeschichte, nur, dass er und seine Freunde das noch nicht wissen.

Über den Notausgängen stand damals: „Panikbeleuchtung“. Daher der Name

Wie die Band dann doch noch zu ihrem Namen kommt? Es geschieht am Rande eines Auftritts im Kolpinghaus der westfälischen Kleinstadt Telgte. Da hat Bassist Steffi Stephan einen Geistesblitz: „Über den Notausgängen stand damals überall auf den Schildern: ‚Panikbeleuchtung‘. Da sagte ich zu den anderen: Wie wär’s denn, wenn wir uns ,Panikorchester‘ nennen?“ Alle stimmen zu. Damit ist es beschlossen.

Die Songtexte sind von Anfang auf Deutsch. Das ist sehr mutig, denn abgesehen von „Ton Steine Scherben“ hat sich bis dahin kein deutscher Rockmusiker getraut, in der Muttersprache zu singen.

Die Entscheidung aber ist goldrichtig. Das Album „Alles klar auf der Andrea Doria“ – aufgenommen in den Teldec-Studios im ehemaligen Emelka-Palast an der Ecke Osterstraße/Heußweg in Eimsbüttel – wird ein Mega-Erfolg. Lindenberg, der mehr nuschelt als singt, wird über Nacht zum Star. Die Jugend ist fasziniert von seiner schnoddrigen coolen Art – viele Erwachsene treibt sie zur Weißglut.

„Ich bin fest davon überzeugt: Die Texte von Udo sind das Geheimnis des Erfolgs“, sagt Bassist Steffi Stephan. Und Recht hat er. Lindenbergs Lieder sind echte Literatur! Er hat den Menschen was zu sagen: Er hält den Spießern den Spiegel vor, macht den Leuten Mut, sich ihre Träume zu bewahren, wettert gegen Nazis, tritt für Abrüstung und Umweltschutz ein. Lindenbergs Credo: „Make love, not war.“

Die Ur-Formation des „Panikorchesters": Udo Lindenberg und Bank in der ZDF-Sendung „Lieder mit anderen Worten", die in den 70er Jahren aus der Fabrik in Ottensen gesendet wurde.

In Hamburg wohnt Udo zunächst in einer WG – mit Leuten, die damals noch genauso unbekannt sind wie er, es aber später ähnlich weit bringen: Otto Waalkes und Marius Müller-Westernhagen zum Beispiel. Die Adresse der „Villa Kunterbunt“: Rondeel 29, Winterhude. Dort werden wilde Partys gefeiert, Lindenberg schreibt seine Lieder und trägt sie seinen Mitbewohnern vor. Es wird musiziert und geblödelt. Es gibt häufige Frauenbesuche und manchmal auch handfesten Streit – darüber, wer den Abwasch macht und wer den Müll runterbringt. Wie bei anderen Menschen auch.

Stasi ärgert sich über Udo Lindenberg

Legendär ist, wie Udo Lindenberg den DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker durch den Kakao zieht. In den 80er Jahren ist Lindi nicht nur in West-, sondern auch in Ostdeutschland ein Star – und er würde gerne eine Tour durch die DDR machen. Als ihm das verwehrt wird, schreibt er den Song „Sonderzug nach Pankow“. Unvergesslich diese Zeilen: „Ich hab ’n Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf‘ ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker …“ Die Stasi schäumt. Und doch bekommt Lindenberg die langersehnte Erlaubnis, im Palast der Republik aufzutreten.

Das legendäre Konzert vor 4000 sorgsam ausgewählten Jugendlichen findet am 25. Oktober 1983 statt. „Drinnen saßen nur linientreue Steifftiere unter Valium, die echten Paniker forderten draußen ihren Udo“, erinnert sich Lindenberg. Vier Lieder darf er singen – und bevor er geht, ruft er in den Saal: „Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Weg mit allem Raketenschrott in der Bundesrepublik und der DDR. Nirgendwo wollen wir eine Rakete sehen, keine Pershings und keine SS-20!“

„Von deutschem Boden darf nicht wieder Krieg ausgehen!“

Aus diesem Vorfall zieht die DDR-Führung Konsequenzen und sagt Lindenbergs DDR-Konzerttournee, die im Jahr darauf stattfinden soll, wieder ab. Bis 1990 müssen die Fans im Osten warten: Dann endlich spielt ihr Idol für sie.

1987 ist DDR-Staatschef Erich Honecker in der Bundesrepublik zu Gast. Lindenberg schenkt ihm eine – nach eigener Aussage – „nicht ganz billige Gitarre".

In einem Punkt gelingt es Udo Lindenberg nicht, anders zu sein als sein Vater: Den Hang zum Alkohol, den hat er von ihm geerbt. 1989 erleidet er einen Herzinfarkt, säuft aber weiter, manchmal zwei Flaschen Whisky am Tag. Mit 50 ist er Alkoholiker.

Als er 55 ist, wird er mit 4,7 Promille ins Krankenhaus eingeliefert. „Ich hatte nur noch Restblut im Alkohol“, bekennt er freimütig. Die Nacht säuft er auf dem Kiez durch, und wer vor dem frühen Abend versucht, ihn zu erreichen, wird von der Telefonistin des Hotels „Atlantic“, in dem er wohnt, abgewimmelt. „So früh dürfen wir ihn nicht stören.“

Lindenbergs Bruder stirbt 2006 im Alter von 67 Jahren – dieser Verlust ändert für Lindenberg alles. Der Panikrocker kommt zur Besinnung. Wird wieder nüchtern. Und rät nun auch anderen vom Alkohol ab: „Man macht nur Mist und benimmt sich scheiße“, sagt er. Heute genehmigt Lindenberg sich ab und an ein Eierlikörchen. Mehr nicht.

Der Tod des Bruders ist ein tiefer Einschnitt: Lindenberg gibt das Saufen auf

Ohne Alkohol klappt’s auch wieder mit der Karriere. Zehn Jahre war er weitgehend weg vom Fenster, hat nur noch seine „Likörelle“ gemalt. Aber 2008, im Alter von 61 Jahren, feiert er ein unfassbares Comeback. „Mann, ich hab mich selber fast verlor’n/Doch so ’n Hero stürzt ab, steht auf, startet von vorn“, singt er im Song „Ich zieh’ meinen Hut“ und landet mit „Stark wie zwei“, seinem 35. Studioalbum, Top-Chart-Platzierungen.

Im Juni 2011 gibt er ein „MTV-Unplugged“-Konzert in Hamburg – ein Ritterschlag für jeden Musiker. Im selben Jahr startet sein Musical „Hinterm Horizont“ und ist megaerfolgreich – genau wie der Film „Lindenberg! Mach dein Ding“, der 2020 in die Kinos kommt.

Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Udo Lindenberg in einer Szene des „Tatort"-Krimis „Alles kommt zurück", der am 26. Dezember 2021 gesendet wurde.

2021 kommt anlässlich von Lindenbergs 75. Geburtstag das Best-of-Album „Udopium“ auf den Markt – und wird, na klar, ein Renner. Im Song „Wieder genauso“ zieht Lindenberg Bilanz. Nachts besucht ihn der Tod und fragt: „Wenn du heute noch mal anfangen könnt’st von vorn: Welchen anderen Weg hätt’st du vielleicht genommen? Welche Partys ausgelassen? Und welchen Fehler nich’ gemacht?“ Und wie fällt Lindenbergs Antwort aus? „Ich würd’s wieder genauso tun, genauso, wie es war. Mit jedem Höhenflug und jeder Talabfahrt.“

Lindenberg im Höhenflug: Ehrenbürger und erfolgreichster Hit aller Zeiten

Von Talabfahrt kann aktuell nicht mehr die Rede sein. Nur noch Höhenflug ist angesagt. Im September 2022 wird Udo Lindenberg eine ganz besondere Ehre zuteil. Die Hamburgische Bürgerschaft verleiht ihm die höchste Auszeichnung, die die Stadt zu vergeben hat: die Ehrenbürgerschaft.

Im Musikgeschäft geht es ebenfalls weiter aufwärts. Mit inzwischen 77 Jahren gelingt es dem Mann tatsächlich noch, einen Rekord zu knacken, der nicht mehr knackbar zu sein schien: Der Song „Komet“, den Lindenberg gemeinsam mit dem Rapper Apache 207 aufnimmt, steht 2023 sagenhafte 21 Wochen an der Spitze der deutschen Top 100 und ist damit der erfolgreichste Nummer-eins-Hit der deutschen Musikgeschichte.

Haben riesigen Erfolg mit ihrem Song „Komet": Apache 207 (l.) und Lindenberg.

Unfassbar, zumal Altrocker Lindenberg und der blutjunge Apache 207 aus völlig unterschiedlichen Welten kommen und nichts gemeinsam zu haben scheinen. Und doch: Wenn die beiden den Refrain anstimmen, der von Sehnsucht nach Unsterblichkeit erzählt und vom Trost im Rausch, und wenn dazu das Schlagzeug zischt und ein Gitarrensolo sich leise in Richtung Ewigkeit gniedelt, dann ist es fast so, als hätten sich zwei Seelenverwandte gefunden.