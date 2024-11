Haben Sie das gewusst? Dass in Hamburg mal die größte Veranstaltungshalle der Welt stand? Gemeint ist die Hanseatenhalle im Arbeiterviertel Rothenburgsort, die leider dem Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs nicht standhielt. Sie hatte 25.000 Sitzplätze – einzigartig zu jener Zeit. Sogar der Madison Square Garden in New York bot damals lediglich 20.000 Zuschauern Platz. Am 10. März 1935, also vor bald 90 Jahren, fand hier ein Boxkampf statt, der international für Furore sorgte und das Ansehen von Nazi-Deutschland aufpolieren sollte. Der Schwergewichtsboxer Max Schmeling traf auf den US-Amerikaner Steve Hamas. Die Halle war in letzter Minute fertig geworden. 500 Arbeiter hatten 42 Tage Zeit, eine alte Holzlagerhalle in eine Veranstaltungshalle umzubauen.