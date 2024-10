Gesundheitlich ist John Siegfried Mehnert nicht mehr so ganz auf der Höhe. Er, der im Januar 85 Jahre alt wird, braucht einen Rollator. Und weil auch die Augen nachgelassen haben, geht Lesen nur noch mit Mühe. Sein Gedächtnis aber, das funktioniert einwandfrei. Und so kann er sich an den Samstag im Juli 1980 noch sehr genau erinnern, an dem er – zu einem Zeitpunkt, als diesen Begriff noch niemand in Deutschland kannte – zum Whistleblower wurde.

Wochenlang habe er mit sich gerungen, erzählt Mehnert, habe immer wieder Runden um die Außenalster gedreht und dabei überlegt, ob er dieses Risiko wirklich eingehen soll. Schließlich entschied er sich dafür und versetzte dem größten Baukonzern Europas, der gewerkschaftseigenen „Neuen Heimat“, den Todesstoß.