Montblanc ist eine Weltmarke aus Hamburg und ähnlich wertvoll wie Dior, Cartier, Rolex oder Porsche. In diesem Jahr feiert das Unternehmen ein Jubiläum: Das legendäre „Meisterstück“, das wohl berühmteste Schreibgerät der Welt, das aussieht wie eine Zigarre und mit drei goldenen Ringen verziert ist, wird 100 Jahre alt. Das „Meisterstück“ hat Geschichte geschrieben in den Händen von James Bond, Königin Elizabeth II., John F. Kennedy, Yoko Ono, Nelson Mandela und Barack Obama, um nur ein paar der zahllosen Berühmtheiten zu nennen. Kriegserklärungen und Milliardenaufträge wurden und werden mit einem Meisterstück unterzeichnet und am 25. Dezember 1991 unterschrieb der sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow auch seine Rücktrittsurkunde damit. Die spannende Geschichte des wohl berühmtesten Schreibgeräts der Welt.