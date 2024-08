Es schien so, als habe dieser Mann die Fähigkeit, die Naturgesetze außer Kraft zu setzen. Er ließ ganze Autos verschwinden, ließ seine Assistentin Gloria de Vos bis unter den Bühnenhimmel schweben und servierte aus einem Glaskrug, in dem sich nichts weiter als Wasser befand, auf Zuruf jedes Getränk, das sich die Zuschauer wünschten – ob Wein, Champagner oder Eierlikör. War er mit seiner Show in einer neuen Stadt zu Gast, dann sorgte er für die nötige Aufmerksamkeit, indem er am Steuer eines Pkw mit verbundenen Augen durch die Straßen kurvte, während ihm vom Bürgersteig aus Tausende ungläubig zuschauten. Danach wollte garantiert jeder seine Show sehen.



Der Magier Kalanag war der erfolgreichste Entertainer der jungen Bundesrepublik und startete von seiner Wahlheimat Hamburg aus in den 50er Jahren eine Weltkarriere. Kalanag zauberte aber nicht nur auf der Bühne, sondern auch im wahren Leben. Dass es ihm gelang, seine dunkelbraune Vergangenheit verschwinden zu lassen, war sein mit Abstand bemerkenswertestes Kunststück. Simsalabim, und aus dem Lieblingszauberer des Führers war ein Widerstandskämpfer geworden. Bis heute hält sich ein Gerücht, auch ein Nazi-Schatz etwas damit zu tun haben könnte ...