Der Fahrer trägt Hut am Steuer und sitzt in einem VW Typ 3. Durch die geöffnete Türscheibe reicht er einer Dame mit adretter Dauerwelle an einem Schalter einen Zettel. Das Foto wurde 1963 am Rathausmarkt gemacht und zeigt eine damals hochmoderne Neuigkeit im Zahlungsverkehr – den „Autoschalter“ der Dresdner Bank. Was heute skurril wirkt, war damals hochmodern.