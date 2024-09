Dass die Amis irgendwann mal die Golden-Gate-Bridge in San Francisco in die Luft jagen, weil sie marode und die Sanierung zu teuer ist – so undenkbar wie der Abriss etwa des Empire State Buildings oder der Freiheitsstatue. In Hamburg aber ticken die Uhren anders, und so wird in einigen Jahren die „schönste Flussbrücke Europas“ – Denkmalschutz hin, Wahrzeichen her – einfach so mit ein paar Stangen Dynamit gesprengt. Von der Kohlbrandbrücke ist die Rede. Genau 50 Jahre alt wird sie am Freitag und deshalb wollen wir sie mal so richtig hochleben lassen. Happy Birthday, altes Bauwerk!