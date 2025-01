Vor 70 Jahren kamen die ersten „Gastarbeiter‟ nach Deutschland: Sie hielten als Müllmänner die Straßen sauber, als Bergleute wühlten sie sich unter Tage durch die Kohle, wurden als billige Arbeitskräfte in Fabriken und Werften für Tätigkeiten eingesetzt, die so schmutzig und gefährlich waren, dass sich dafür kaum ein Deutscher fand. Wie viele von ihnen ihr Leben ließen, etwa weil sie giftigen Dämpfen und tödlichem Asbeststaub schutzlos ausgesetzt waren, das weiß keiner so ganz genau. Zwei von ihnen waren die Eltern des Hamburger SPD-Politikers Kazim Abaci.