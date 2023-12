Am Morgen des 28. Dezember 1978 ahnt niemand, was für eine Katastrophe droht. Die Temperaturen liegen bei rund zehn Grad über Null – typisches Weihnachtstauwetter also. Doch dann ändert sich innerhalb von wenigen Minuten alles: Über Schleswig-Holstein stoßen eisige Luftmassen von bis zu 47 Grad Minus auf feuchtwarme Atlantikluft. Ein folgenschweres Zusammentreffen. Vor 45 Jahren kommt es zur schlimmsten Schneekatastrophe in der Geschichte Norddeutschlands, die 17 Menschenleben fordert. Niemand, der ihn erlebt hat, wird diesen Winter je vergessen können.

Am Morgen des 28. Dezember 1978 ahnt niemand, was für eine Katastrophe droht. Die Temperaturen liegen bei rund zehn Grad über Null – typisches Weihnachtstauwetter also. Doch dann ändert sich innerhalb von wenigen Minuten alles: Über Schleswig-Holstein stoßen eisige Luftmassen von bis zu 47 Grad Minus auf feuchtwarme Atlantikluft. Ein folgenschweres Zusammentreffen. Vor 45 Jahren kommt es zur schlimmsten Schneekatastrophe in der Geschichte Norddeutschlands. Sie fordert 17 Menschenleben. Niemand, der ihn erlebt hat, wird diesen Winter je vergessen können.

Regen gefriert auf den Straßen und auf den Freileitungen, als nachmittags die Temperaturen blitzschnell um 20 Grad fallen. Nach kurzer Zeit bildet sich rund um die Stromkabel ein Eispanzer von 30 Zentimetern Durchmesser. Die Last ist zentnerschwer. Und weil gleichzeitig noch ein Sturm an den Kabeln zerrt, hält der Draht der Belastung nicht stand. In weiten Teilen Schleswig-Holsteins fällt der Strom aus. Auch Telefone funktionieren nicht mehr. Bitterkalt ist es außerdem: Tagsüber zeigt das Thermometer minus 14 Grad.

Als Nächstes kommt der Schnee. 90 Stunden am Stück fallen die Flocken vom Himmel. Flensburg, Schleswig, Husum, Fehmarn und rund 100 kleinere Orte in Schleswig-Holstein werden von der Außenwelt abgeschnitten.

Vor 45 Jahren versank ganz Norddeutschland im Schnee: Dieses Foto entstand in der Nähe von Kappeln (Kreis Flensburg-Schleswig) am 4. Januar 1979. dpa Vor 45 Jahren versank ganz Norddeutschland im Schnee: Dieses Foto entstand in der Nähe von Kappeln (Kreis Flensburg-Schleswig) am 4. Januar 1979.

Viele Städte und 100 kleinere Orte in Schleswig-Holstein abgeschnitten von der Außenwelt

Der Verkehr bricht zusammen, sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene. Zum Schnee- und Eissturm kommt an der Ostseeküste ein schweres Hochwasser hinzu. Es überschwemmt in Flensburg, Schleswig und Lübeck ganze Stadtviertel, in Sassnitz auf Rügen werden die Hafenanlagen beschädigt.

Besonders schlimm ist es auf dem platten Land: Höfe sind bis zum Dachfirst eingeschneit, die Bewohner darin gefangen. Hochschwangere werden mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht. In den Ställen kollabieren Schweine. Kühe, die an die Maschine gewöhnt sind und sich nicht mehr mit der Hand melken lassen, schreien vor Schmerzen.

In zahlreichen Landkreisen wird der Katastrophenalarm ausgerufen, in Schleswig-Holstein sind 80 Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten. Die Eingeschlossenen werden aus der Luft mit Nahrung versorgt. Rund 30.000 Helfer von DRK, Bundeswehr, Technischem Hilfswerk, Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen sind im Einsatz.

Spezialauftrag: 25 Mediziner in Steinbergkirche aus dem Schnee zu befreien

In Schleswig-Holstein bekommen Bundeswehrsoldaten den Auftrag, sich mit Bergepanzern und Mannschaftswagen bis nach Steinbergkirche im Kreis Schleswig-Flensburg durchzukämpfen. Sie sollen 25 Ärzte aus dem Schnee befreien, die dort Polterabend gefeiert haben und vom Schnee überrascht wurden. Die Mediziner werden jetzt dringend in ihren Praxen gebraucht.

Mit Langlaufskiern ist ein sportlicher Hamburger am 24. Januar 1979 auf den verschneiten Hamburger Alsterwiesen unterwegs. dpa Mit Langlaufskiern ist ein sportlicher Hamburger am 24. Januar 1979 auf den verschneiten Hamburger Alsterwiesen unterwegs.

Auch der Norden der DDR, das heutige Mecklenburg-Vorpommern, wird von den Schneemassen kalt erwischt: Auf der Ostseeinsel Rügen sind 40 Ortschaften tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. Bis zu sechs Meter hohe Schneeverwehungen, die mit Flugsand vermischt sind, wirken wie Beton und machen ein Vorankommen für die Hilfskräfte kaum möglich. So muss die Nationale Volksarmee der DDR auf der Eisenbahnstrecke von Bergen nach Sassnitz die Schneeberge sogar sprengen.

In der DDR bricht zeitweise die Stromversorgung komplett zusammen, da im Süden des Landes die Braunkohleförderung wegen der Kälte unterbrochen werden muss. Von ihr ist die Strom- und Fernwärmeversorgung der DDR weitgehend abhängig; Menschen frieren in ihren Wohnungen. In Lubmin bei Greifswald gelingt es den Angestellten des dortigen Kernkraftwerks „Bruno Leuschner“ dagegen, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Das Werk produziert rund zehn Prozent des DDR-Stroms.

Das Foto ist aufgenommen in Loose (Kreis Rendsburg/Eckernförde). Nach und nach wird das Auto von den Schneemassen befreit. Aufgenommen am 3. Janur 1979. dpa Das Foto ist aufgenommen in Loose (Kreis Rendsburg/Eckernförde). Nach und nach wird das Auto von den Schneemassen befreit. Aufgenommen am 3. Janur 1979.

Vater lässt Zwölfjährigen in Schneehöhle zurück – am nächsten Morgen ist er erfroren

Zu den zahlreichen Todesopfern der Schneekatastrophe gehört der 54-jährige Arbeiter Paul N., der in Harburg erfroren aufgefunden wird. Ein 45-jähriger Bauarbeiter aus Hemmoor erfriert auf seinem Trecker, als der im Schnee stecken bleibt. Besonders tragisch ist die Geschichte, die sich in der Silvesternacht bei Lütjenburg (Kreis Plön) abspielt: Ein 38-jähriger Vater und seine Söhne (zwölf und 15) verlaufen sich. Der Vater baut eine Schneehöhle, in der die drei die Nacht überstehen. Am nächsten Morgen bricht der Mann mit seinem älteren Sohn auf, um Hilfe zu holen. Den Zwölfjährigen lässt er zurück – er ist zu schwach. Als die Feuerwehr den Jungen holen will, ist er bereits erfroren.

Um die Straßen und Gehwege schnellstmöglich wieder freizubekommen, bittet Hamburgs Bürgermeister Hans-Ulrich Klose (SPD) die Bevölkerung darum, beim Räumen zu helfen. Bürger können sich Schippen, Besen und Schneeschieber in den Bezirksämtern und im Rathaus abholen. 300 Schippen stehen alleine in der Rathausdiele bereit.

Autobahn bei Schleswig: Aufgrund der unglaublichen Schneemassen ist die Fahrbahn nicht befahrbar. Im Himmel kreist ein Hubschrauber. Foto vom 1. Januar 1979. dpa Autobahn bei Schleswig: Aufgrund der unglaublichen Schneemassen ist die Fahrbahn nicht befahrbar. Im Himmel kreist ein Hubschrauber. Foto vom 1. Januar 1979.

Aber der ungewohnt heftige Wintereinbruch bietet auch die Gelegenheit für ein seltenes Vergnügen: Viele Hamburger nutzen den Schnee, um auf Skiern durch die Parks zu gleiten. Auf der Moorweide gibt Georg Thoma, Olympiasieger in der Nordischen Kombination, interessierten Bürgern einen Kurs in Ski-Langlauf.

Sechs Wochen nach der ersten Schneekatastrophe kommt auch schon die nächste

Ein Unwetter dieser Art hat es seit Menschengedenken nicht gegeben. Umso bemerkenswerter, dass es sich bereits sechs Wochen später, ab dem 13. Februar 1979, fast identisch wiederholt. Diesmal erwischt es die Stadt Hamburg, die beim ersten Mal noch glimpflich davongekommen ist, so richtig. Am 18. Februar werden in Fuhlsbüttel mittags 67 Zentimeter Schnee gemessen. Bürgermeister Klose wiederholt seinen Appell, zusammenzustehen. „Bitte unterstützen Sie Ihre älteren Nachbarn beim Schneeräumen, nehmen Sie einer gehbehinderten Nachbarin Einkäufe ab.“

Es ist so kalt im Winter 1978/79, dass sogar das Wasser auf der Elbe gefriert. Herbert Pollehn Es ist so kalt im Winter 1978/79, dass sogar das Wasser auf der Elbe gefriert.

Es gibt in der Stadt Schneeverwehungen von bis zu drei Metern Höhe. Vor solchen Massen müssen Bahnen, Busse und Autos kapitulieren. An manchen Kreuzungen guckt gerade noch das Straßenschild raus. Rechts und links der Fußwege türmen sich Schneeberge. Auf den Autobahnen bricht der Verkehr zusammen. Der HSV-Fußballer Uwe Seeler ist ein prominentes Opfer der Schneemassen: Er ist auf der Autobahn Hannover-Hamburg 24 Stunden lang in seinem Mercedes gefangen.

Was Bürgermeister Hans-Ulrich Klose (SPD) das „größte Verkehrschaos seit dem Ende des Krieges“ nennt, ist für Kinder ein Riesenspaß. Sie haben schulfrei und genießen die weiße Pracht. „Ich war sieben und ich weiß noch, dass wir uns Bobbahnen gebaut haben und die Schneeberge hinuntergerodelt sind“, erzählt die Eimsbütteler Friseurmeisterin Maja Perez (52). „Wenn meine Oma zum Einkaufen ging, nahm sie nicht wie sonst den ,Hackenporsche‘, um die Lebensmittel zu transportieren, sondern einen Schlitten. Anders kam sie nicht voran. Ja, das war wirklich ein irrer Winter.“

HSV-Star Uwe Seeler ist für 24 Stunden in seinem Mercedes auf der Autobahn gefangen

Noch schlimmer als in der Stadt ist es im Umland. Besonders betroffen sind diesmal Teile von Niedersachsen, darunter Friesland, Oldenburg und Rotenburg/Wümme. Wieder bringen die Schneemassen die Stromversorgung teilweise zum Erliegen. Bahnstrecken müssen vom zugewehten Schnee freigeschaufelt werden.

Ein Fußgänger auf der Autobahn ist in Richtung Flensburg unterwegs, aufgenommen am 3. Januar 1979. Ein Temperatursturz am 29. Dezember 1978 führt in Norddeutschland, dem Norden der DDR, Dänemark und Südschweden zu einem Schneechaos. dpa Ein Fußgänger auf der Autobahn ist in Richtung Flensburg unterwegs, aufgenommen am 3. Januar 1979. Ein Temperatursturz am 29. Dezember 1978 führt in Norddeutschland, dem Norden der DDR, Dänemark und Südschweden zu einem Schneechaos.

Zwischen Ascheberg und Preetz rettet eine Hubschrauberbesatzung 40 Bahnreisende aus einem festsitzenden Zug – sie nutzen dafür eine Seilwinde. Auch die Ostseeküste ist erneut betroffen. Vor Kiel und Flensburg türmt sich das Eis bis zu zwei Meter hoch, der Nord-Ostsee-Kanal kann nicht mehr befahren werden. Allein in der Kieler Förde liegen rund 80 Schiffe fest.

Noch wochenlang ist Norddeutschland von einer kompletten Schneedecke bedeckt. Es dauert lange, bis alle Straßen komplett geräumt sind. In Husum liegt noch bis zum 20. Mai 1979 Schnee.

Zwei Spaziergänger mit Schutzhelmen klettern auf einem vereisten Strand, aufgenommen am 2. Januar 1979. dpa Zwei Spaziergänger mit Schutzhelmen klettern auf einem vereisten Strand, aufgenommen am 2. Januar 1979.

Der außergewöhnlich harte Winter kostet allein in der Bundesrepublik 17 Menschen das Leben. Genaue Zahlen darüber, wie viele Menschen in der DDR ums Leben kommen, werden von den Behörden nicht bekannt gegeben. Dort liegt die Zahl der Todesopfer aber vermutlich bei mehreren Hundert.