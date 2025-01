Von ihren Freunden wurde sie liebevoll „Krümel“ genannt – eine Anspielung auf ihre 1,47 Meter Körpergröße. Was für eine große Frau, was für eine überragende Persönlichkeit Esther Bejarano war, weiß jeder, der sie persönlich kannte. Sie hatte unglaubliche Kraft, war unbeugsam und aufmüpfig. Sie, die die Hölle von Auschwitz dank eines Akkordeons überlebt hatte, stand noch bis ins hohe Alter mit ihrer Rap-Band auf der Bühne, machte Musik gegen rechts, hielt Vorträge in Schulen, fehlte auf keiner Demo, schonte sich nie, kämpfte ihr ganzes Leben gegen Faschismus und Rassismus und dafür, dass sich die Verbrechen der NS-Zeit nicht wiederholen. Ihr Tod im Sommer 2021 war ein herber Verlust.