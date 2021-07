Historischer Podcast: Telemichel: Der Tag, an dem Hamburgs Wahrzeichen eingeweiht wurde

Foto:

Am meisten macht er her, wenn hinter ihm die Sonne untergeht. Seine Silhouette verleiht Hamburg weltstädtisches Flair und ist einer der markantesten Punkte in der Skyline der Stadt. 52 Jahre sind vergangen, seit der Heinrich-Hertz-Turm, wie der Telemichel offiziell heißt, feierlich eingeweiht wurde.

Am 11. Mai 1968 versammelt sich in Hamburgs höchstem Restaurant in 127 Metern viel Prominenz, darunter Bürgermeister Herbert Weichmann und seine Frau Elsbet. Die Männer tragen Smoking, die Frauen Abendkleider. Es ist schließlich auch ein herausragendes Ereignis: Hamburg hat immerhin ein neues Wahrzeichen bekommen. Und es sind die Reporter, die dem Turm den Spitznamen verpassen, den er nie mehr los werden wird: „Telemichel“ – in Anlehnung an den anderen heißgeliebten Turm der Stadt.

