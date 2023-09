Es lohnt sich manchmal, in den Keller oder auf den Dachboden zu gehen und einen Blick in verstaubte Fotoalben zu werfen. Wer Glück hat, dem ergeht es so wie Gaby Krabbe, einer Kollegin aus dem MOPO-Layout, die in einer Mußestunde den Nachlass ihres 2019 verstorbenen Vaters sichtet – und plötzlich total gerührt ist.

Es lohnt sich manchmal, in den Keller oder auf den Dachboden zu gehen und einen Blick in verstaubte Fotoalben zu werfen. Wer Glück hat, dem ergeht es so wie Gaby Krabbe, einer Kollegin aus dem MOPO-Layout, die in einer Mußestunde den Nachlass ihres 2019 verstorbenen Vaters sichtet – und plötzlich total gerührt ist.

Sie entdeckte Fotos, die ihn als jungen Mann zeigen: Wie er gemeinsam mit gleichaltrigen Burschen in der Takelage eines Seglers kraxelt, im Ruderboot sitzt, in der Elbe schwimmt, an Deck Taue repariert und in einer Hängematte übernachtet.

Dick Krabbe (M.) während seiner Zeit auf der Deutschen Seemannsschule. Er hat das Bild in seinem Album so beschriftet: „Tauwerk muss liebevoll behandelt werden."

Klingt, als wäre hier von einem dieser Erlebnispädagogik-Camps die Rede, die es heutzutage für Problem-Kids gibt. Aber nein, die Bilder sind schon rund 70 Jahre alt. Diderick Joachim Krabbe, so hieß der Vater, besuchte zwischen Mai 1954 und Februar 1955 die Deutsche Seemannsschule in Hamburg, wo „Dick“, wie er gerufen wurde, alles lernte, was er später als Matrose an Bord von Handelsschiffen wissen und können musste.

Seeleute – einst haben sie, wenn sie Landgang hatten, St. Pauli unsicher gemacht, sich in Bars vergnügt und von leichten Mädchen um ihre Heuer bringen lassen. So erzählte es Hans Albers in seinen Filmen und Liedern. Das war einmal, ist lange vorbei.

Dick Krabbes Album enthält viele tolle Fotos von seiner Zeit in der Deutschen Seemannsschule

Die Seemannsschüler im Ruderboot.

Ausbildung im Ruderboot.

Hier übernehmen die angehenden Seeleute das Kartoffelschälen.

Angehende Seemannsschüler Jahrgang 1954. Erkennt sich hier jemand wieder?

Hier erhielt Dick Krabbe seine Ausbildung zum Seemann: das Haus Grüneck am Falkensteiner Ufer. In den 1950er-, 60er- und 70er-Jahren hatte die Deutsche Seemannsschule zeitweise bis zu drei Ausbildungsstätten gleichzeitig: auch noch eine auf Finkenwerder und eine in Bremervörde.

Ein Schüler läutet die Schulglocke.

Die Mittagspause ist vorbei. Der Unterricht geht weiter.

Die Seemannsschüler machen nach ihrem Segeltörn auf der Elbe klar Schiff.

Immer sonntags heißt es: Leinen los und mit vollen Segeln in den Wind!

Seemannsschüler zusammen mit einem Bootsmann.

Ein Bootsmann vor der Seemannsschule.

Gruppenbild der Seemannsschüler.

Dick Krabbe (l.) mit zwei seiner Mitschüler. Im Fotoalbum ist das Bild mit „die lustigen 3" beschriftet.

Mittagspause im Garten vor der Deutschen Seemannsschule. Den Ersten Offizier nehmen sie in ihre Mitte.

Die Liegezeit der Schiffe ist heute so kurz, dass Matrosen keine Gelegenheit haben, an Land zu gehen. Außerdem fährt die Mehrzahl der Tanker und Containerschiffe unter fremder Flagge und auch die Besatzungen kommen aus aller Herren Länder. Höchstens der Kapitän ist noch Deutscher. Deshalb ist auch die Deutsche Seemannsschule, in der Dick Krabbe seine Ausbildung absolvierte, schon seit mehr als 40 Jahren Vergangenheit.

Gegründet wurde die Deutsche Seemannsschule am 1. Dezember 1862

Ihre Gründung liegt rund 160 Jahre zurück. Auch damals erfuhr die Schifffahrt tiefgreifende Veränderungen. Die hölzernen Segelschiffe wurden nach und nach ausgemustert und erst durch Segler aus Metall, später durch Dampfschiffe ersetzt. Immer größere Distanzen galt es zu überwinden: Lange Reisen führten Seeleute ums Kap Hoorn herum bis an die Westküste Südamerikas oder über den Indischen Ozean bis nach Fernost.

Die Deutsche Seemannsschule: Hier das Schulgebäude in Finkenwerder, das von 1913 bis zum Kriegsende genutzt wurde. Davor der Übungssegler.

Weil gleichzeitig auch die Technik an Bord immer ausgefeilter wurde, war der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften groß. Namhafte Hamburger Reeder und Kaufleute wie Adolph Godeffroy, Albrecht Percy O’Swald, Ferdinand Laeisz und Robert Miles Sloman spendierten 20.000 Taler: Das Startkapital für die Deutsche Seemannsschule, die am 1. Dezember 1862 in Steinwerder mit zwölf Schülern ihren Betrieb aufnahm. Später zog sie um nach Waltershof und 1913 nach Finkenwerder.

Jungen zwischen 13 und 17 Jahren wurden aufgenommen

In die Schule aufgenommen wurden Jungen zwischen 13 und 17 Jahren, an deren „sittlicher Unbescholtenheit“ kein Zweifel bestand und die außerdem eine gute Handschrift besaßen. Die Schüler lebten in der Schule ähnlich wie in einem Internat. Sie schliefen in Hängematten, speisten und wuschen sich gemeinsam. Zwei Jahre dauerte die Ausbildung zum Decksjungen oder Leichtmatrosen. Ausnahme: Diejenigen, die schon älter als 15 waren, mussten nur ein Jahr die Schulbank drücken.

Auf dem Lehrplan standen Französisch, Englisch, Mathematik, Navigation und Erdkunde. Daneben wurden die künftigen Seeleute im Rudern, Klettern und Schwimmen ausgebildet. Ziel der Lehranstalt war es, die jungen Männer zu Ordnung, Reinlichkeit und Pünktlichkeit zu erziehen. Und natürlich sollten sie mit typischen Decksarbeiten vertraut sein: Sie lernten, wie Knoten gehen, wie Segel genäht und wie Tauwerksenden gespleißt, also miteinander verflochten werden. Für all das stand extra ein Ausbildungsschiff zur Verfügung.

Ein Foto vermutlich aus den 30er Jahren: Die Schüler hatten beim praktischen Unterricht auf dem Mast offenbar viel Spaß.

1887 wurde die ursprünglich als Aktiengesellschaft gegründete Deutsche Seemannsschule in eine Stiftung umgewandelt. Nun engagierten sich verstärkt Hamburger Schifffahrtsunternehmen und unterstützten die Lehranstalt, deren Finanzsituation ständig sehr angespannt war, mit Geld. Vor allem dem berühmten Hapag-Generaldirektor Albert Ballin lag die Schule am Herzen. Im Jahr 1900 wurde er höchstpersönlich Mitglied des Schulkuratoriums, das alle wichtigen Entscheidungen traf.

Während der NS-Diktatur nahmen die Nazis starken Einfluss auf den Lehrplan der Schule. Im Krieg fand der Schulbetrieb aus Angst vor Bombenangriffen auf dem Segelschiff „Großherzogin Elisabeth“ statt, das 1944 nach Wismar verlegt wurde, wo es sich außerhalb der Reichweite britischer Bomber befand. Die Ausbildung ging weiter – bis das Schiff 1945 von der Royal Navy beschlagnahmt wurde.

Acht Jahre lag der Schulbetrieb brach, wurde dann aber 1953 wieder aufgenommen: Die zivile Schifffahrt der jungen Bundesrepublik hatte so großen Personalbedarf, dass es in den 1950er-, 60er- und 70er-Jahren zeitweise bis zu drei Ausbildungsstätten gleichzeitig gab: eine auf Finkenwerder, eine im Haus Grüneck am Falkensteiner Ufer – dort erhielt Gaby Krabbes Vater Dick seine Ausbildung – und eine in Bremervörde.

Schüler der Deutschen Seemannsschule treten zum Unterricht an. Das Foto entstand vermutlich in den 1930er Jahren.

Mit Einführung des Containers Ende der 60er Jahre änderte sich abermals alles in der Schifffahrt. Als dann Computersysteme logistische Aufgaben sowohl in den Häfen als auch an Bord der Schiffe übernahmen, gingen Reedereien dazu über, ungelerntes Personal im Decksdienst einzusetzen. Die Folge war, dass die maritime Ausbildung, wie sie bis dahin mit großem Erfolg an den Seemannsschulen vermittelt worden war, keiner mehr brauchte. 1984 wurde der Lehrbetrieb komplett eingestellt.

Knapp 30.000 Seeleute wurden hier ausgebildet

Bis dahin hatten an der Deutschen Seemannsschule in mehr als 120 Jahren knapp 30.000 Seeleute ihr technisches und nautisches Rüstzeug vermittelt bekommen – einer der bekanntesten unter ihnen war übrigens Günther Prien, der spätere Kommandant des Unterseebootes U 47, den die Nazi-Propaganda zu einem Kriegshelden stilisierte. Ihn kannte während des Zweiten Weltkriegs jedes Kind.

Zurück zu Dick Krabbe. Nach der Ausbildung an der Seemannsschule heuerte er auf der „Cläre Hugo Stinnes“ an, einem Frachtschiff von 2400 Bruttoregistertonnen, das Bananen nach Deutschland einführte und mit dem der frischgebackene Leichtmatrose Mitte der 50er Jahre ein bisschen was von der großen weiten Welt kennenlernte: Kuba, Mexiko und die USA. 17 Jahre alt war Dick damals. Fotos von den fremden Häfen finden sich ebenfalls in dem alten Album.

Seemannsschüler Dick Krabbe

Übrigens ist Dick Krabbe nicht sehr lange Seemann geblieben. Schon nach einem Jahr kehrte er zurück an Land und begann eine Ausbildung zum Speditionskaufmann. Aber dem Wasser blieb er immer verhaftet. Er war ein leidenschaftlicher Segler und hatte auch ein eigenes Boot. Er wurde 82 Jahre alt.