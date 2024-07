Am 29. Juli 1986 erschoss „St.-Pauli-Killer“ Werner Pinzner im Polizeipräsidium am Berliner Tor seine Frau Jutta, verletzte den Staatsanwalt Wolfgang Bistry tödlich und nahm sich dann selbst das Leben. Der Fall ist in die deutsche Kriminalgeschichte eingegangen. Ich machte damals routiniert meine Bilder und verstand erst viel später, welche Bedeutung die Todesschüsse für das Rotlichtmilieu, aber auch für uns Polizeireporter hatten.