Zerstörte Panzer und tote Soldaten auf dem Schlachtfeld, die Wracks abgeschossener Kampfflugzeuge, Innenstädte, die in Schutt und Asche liegen, und Kriegsgefangene in ihren verdreckten Uniformen. Auf diesen bislang unveröffentlichten Fotos sind Leid und Elend des Ersten Weltkrieges in eindrucksvoller Weise dokumentiert. Die Bilder stammen aus dem Nachlass von Walter Heinsen, der den Krieg 1914-18 als Soldat und Kriegsfotograf miterlebte, später von Hamburg in die USA auswanderte – und dort als Kinderfotograf Karriere machte. Als „Bunnygraph“ – der Fotograf mit dem Stoffhasen – war er im Chicago der 50er und 60er Jahre eine Berühmtheit.

Zerstörte Panzer und tote Soldaten auf dem Schlachtfeld, die Wracks abgeschossener Kampfflugzeuge, Innenstädte, die in Schutt und Asche liegen, und Kriegsgefangene in ihren verdreckten Uniformen: Auf diesen bislang unveröffentlichten Fotos sind Leid und Elend des Ersten Weltkrieges in eindrucksvoller Weise dokumentiert. Die Bilder stammen aus dem Nachlass von Walter Heinsen, der den Krieg 1914-18 als Soldat und Kriegsfotograf miterlebte, später von Hamburg in die USA auswanderte – und dort als Kinderfotograf Karriere machte. Als „Bunnygraph“ – der Fotograf mit dem Stoffhasen – war er im Chicago der 50er und 60er Jahre eine Berühmtheit.

Walter August Heinsen ist einer von rund zwölf Millionen Menschen, die von Mitte des 19. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts über Bremerhaven und Hamburg ausgewandert sind und deren Lebensgeschichte bislang nicht erzählt worden ist. Jetzt widmet das Auswanderermuseum Ballinstadt (Veddel) diesem außergewöhnlichen Menschen eine Sonderausstellung: „Durch die Linse des Lebens“ heißt sie und ist noch bis zum 29. Februar 2024 zu sehen. Darin gibt der aus Los Angeles stammende Filmemacher John Heinsen spannende Einblicke in das fotografische Vermächtnis seines 1984 verstorbenen Großvaters.

Wer war Walter August Heinsen? 1899 wird er in Pattensen (Winsen) im heutigen Niedersachsen geboren. 1909 – der Junge ist noch keine zehn Jahre alt – stirbt Vater Friedrich. Der Junge kommt in die Obhut seiner älteren Geschwister.

Im August 1914 erklärt Deutschland den Krieg

Vor 110 Jahren, am 1. August 1914, erklärt Deutschland dem Zarenreich den Krieg. Der Erste Weltkrieg beginnt und Walters Brüder Karl und Heinrich werden eingezogen. Sie kämpfen an der Ostfront gegen russische Truppen. Walter Heinsen, damals erst 13 Jahre alt, zieht zum ältesten Bruder Friedereich, der in Syke bei Bremen als Fotograf arbeitet. Bei ihm beginnt er eine Fotografie-Ausbildung.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Hamburger und der größte Goldklumpen der Geschichte

1917 dauert der Krieg immer noch an, und da Soldaten knapp sind, setzt das Deutsche Reich das Wehrpflichtalter auf 16 Jahre herab: Walter ist 17, als er eingezogen wird. Immerhin bleibt ihm der Schützengraben erspart. Er wird stattdessen als Luftbildfotograf eingesetzt, kommt zu einer Fliegerstaffel an die Westfront, wo er die Aufgabe hat, feindliche Stellungen aus der Luft zu fotografieren. Die Karten, die Heinsen mit ihrer Hilfe anfertigt, dienen der deutschen Artillerie zur Zielbestimmung.

Walter Heinsen ist 17, als er in den Krieg ziehen muss

Nach der Niederlage Deutschlands geht Heinsen nach Hamburg, wo er seine Fotografie-Ausbildung bei einem der besten Fotografen der Stadt fortsetzt. Es sind turbulente Zeiten. 1923 proben in der Stadt Kommunisten den Aufstand: Drei Tage liefern sie sich Barrikadenkämpfe mit der Polizei. Dabei sterben 100 Menschen. Auch ein Mitbewohner von Heinsen kommt ums Leben.

John Heinsen/Bunnygraph Abgestürztes deutsche Kampfflugzeug. Abgestürztes deutsche Kampfflugzeug.

John Heinsen/Bunnygraph Die Ruinen der völlig zerstörten nordfranzösischen Stadt St. Quentin im Jahr 1918. Die Ruinen der völlig zerstörten nordfranzösischen Stadt St. Quentin im Jahr 1918.

John Heinsen/Bunnygraph Sind in die Hände der Deutschen gefallen: Hier fotografiert Walter Heinsen eine Gruppe britischer Kriegsgefangener, darunter mindestens ein Schotte – wie an dem Rock zu erkennen ist. Für diese Männer ist der Krieg vorbei. Sind in die Hände der Deutschen gefallen: Hier fotografiert Walter Heinsen eine Gruppe britischer Kriegsgefangener, darunter mindestens ein Schotte – wie an dem Rock zu erkennen ist. Für diese Männer ist der Krieg vorbei.

John Heinsen/Bunnygraph November 1917: Walter Heinsen bekommt den Kaiser höchstpersönlich vor die Linse. Wilhelm II. (Mitte) besichtigt in Le Cateau im Norden Frankreichs erbeutete Geschütze. 1918 wird die Stadt durch eine deutsche Kanonade völlig zerstört. November 1917: Walter Heinsen bekommt den Kaiser höchstpersönlich vor die Linse. Wilhelm II. (Mitte) besichtigt in Le Cateau im Norden Frankreichs erbeutete Geschütze. 1918 wird die Stadt durch eine deutsche Kanonade völlig zerstört.

John Heinsen/Bunnygraph 27. November 1917: Kaiser Wilhelm II. besucht Le Cateau und besichtigt einen erbeuteten Panzer vom Typ Mark IV. 27. November 1917: Kaiser Wilhelm II. besucht Le Cateau und besichtigt einen erbeuteten Panzer vom Typ Mark IV.

John Heinsen/Bunnygraph Deutsche Kampfflugzeuge auf dem Flughafen von Boistrancourt. Deutsche Kampfflugzeuge auf dem Flughafen von Boistrancourt.

John Heinsen/Bunnygraph Bunker der sogenannten Siegfriedlinie, einer Verteidigungsanlage der deutschen Armee. Bunker der sogenannten Siegfriedlinie, einer Verteidigungsanlage der deutschen Armee.

John Heinsen/Bunnygraph Luftaufnahme von Beaurevoir im Februar 1918. Luftaufnahme von Beaurevoir im Februar 1918.

John Heinsen/Bunnygraph Der Flughafen von Boistrancourt. Der Flughafen von Boistrancourt.

John Heinsen/Bunnygraph St. Quentin im Norden Frankreichs: Der Ort ist damals Teil der sogenannten Siegfriedlinie, einer deutschen Defensivstellung. 70 Prozent der Gebäude, darunter auch die berühmte Kathedrale, werden zerstört. Später wird St. Quentin im Art-déco-Stil wieder aufgebaut St. Quentin im Norden Frankreichs: Der Ort ist damals Teil der sogenannten Siegfriedlinie, einer deutschen Defensivstellung. 70 Prozent der Gebäude, darunter auch die berühmte Kathedrale, werden zerstört. Später wird St. Quentin im Art-déco-Stil wieder aufgebaut

John Heinsen/Bunnygraph Parade deutscher Soldaten in Le Cateau im Dezember 1917. Parade deutscher Soldaten in Le Cateau im Dezember 1917.

John Heinsen/Bunnygraph Der berühmte deutsche Jagdflieger Manfred von Richthofen besucht am 17. März 1918 den Flugplatz Boistrancourt, auf dem Heinsen stationiert ist. Richthofen kommt fünf Wochen später, am 21. April 1918, bei einem Luftkampf ums Leben. Der berühmte deutsche Jagdflieger Manfred von Richthofen besucht am 17. März 1918 den Flugplatz Boistrancourt, auf dem Heinsen stationiert ist. Richthofen kommt fünf Wochen später, am 21. April 1918, bei einem Luftkampf ums Leben.

John Heinsen/Bunnygraph Das Flugzeug des berühmten deutschen Piloten Manfred von Richthofen: eine Fokker Dr.1 auf dem Flughafen von Boistrancourt. Das Flugzeug des berühmten deutschen Piloten Manfred von Richthofen: eine Fokker Dr.1 auf dem Flughafen von Boistrancourt.

John Heinsen/Bunnygraph Patrouillenflug über die belgische Front im Jahr 1918. Patrouillenflug über die belgische Front im Jahr 1918.

John Heinsen/Bunnygraph Aufnahme aus dem März 1918. Walter Heinsen (ganz links) ist auf dem Flughafen Boistrancourt, 160 Kilometer nordwestlich von Paris, stationiert. Er ist erst 18 Jahre alt. Seine Kameraden sind alle erkennbar älter. Aufnahme aus dem März 1918. Walter Heinsen (ganz links) ist auf dem Flughafen Boistrancourt, 160 Kilometer nordwestlich von Paris, stationiert. Er ist erst 18 Jahre alt. Seine Kameraden sind alle erkennbar älter.

John Heinsen/Bunnygraph Walter Heinsens Brüder Carl und Heinreich. Walter Heinsens Brüder Carl und Heinreich.

John Heinsen/Bunnygraph Das ist Heinsens Aufgabe als Armeefotograf: Aus der Luft feindliche Stellungen zu fotografieren. Diese Karte ist aus verschiedenen Luftaufnahmen zusammengesetzt Das ist Heinsens Aufgabe als Armeefotograf: Aus der Luft feindliche Stellungen zu fotografieren. Diese Karte ist aus verschiedenen Luftaufnahmen zusammengesetzt

John Heinsen/Bunnygraph Deutsche Soldaten machen sich an einer Scheinwerferstellung zu schaffen. Diese Aufnahme hat Walter Heinsen auf dem Flugplatz von Boistrancourt gemacht. Deutsche Soldaten machen sich an einer Scheinwerferstellung zu schaffen. Diese Aufnahme hat Walter Heinsen auf dem Flugplatz von Boistrancourt gemacht.

John Heinsen/Bunnygraph Pfingstgrüße von der Font 1918: Der dritte in der Reihe ist Walter Heinsen. Pfingstgrüße von der Font 1918: Der dritte in der Reihe ist Walter Heinsen.

John Heinsen/Bunnygraph Was von einer Schlacht übrig bleibt: ein zerstörter britischer Panzer, vermutlich ein Mark IV. Das Foto wurde aufgenommen in Fontaine-Notre-Dame, westlich von Cambrai im Norden Frankreichs. Was von einer Schlacht übrig bleibt: ein zerstörter britischer Panzer, vermutlich ein Mark IV. Das Foto wurde aufgenommen in Fontaine-Notre-Dame, westlich von Cambrai im Norden Frankreichs.

Der Tod des Freundes schockiert ihn so sehr, dass er das Elend, in dem Deutschland steckt, hinter sich lassen will. Er wandert nach Amerika aus, arbeitet in Chicago als Fotograf und eröffnet bald sein eigenes Studio. Walters Geschäft läuft anfangs nicht gut. Damals hat kaum jemand so viel Geld übrig, dass er sich fotografieren lassen kann. Gott sei Dank gehören einige der schillerndsten Gangster der Stadt zu Heinsens Kundschaft. So macht er wenigstens ein bisschen Umsatz.

Walter Heinsen bereist in den 30er Jahren Europa und Asien und besucht 1936 auch die Familie in Deutschland. Dabei macht er unangenehme Bekanntschaft mit dem NS-Regime: Ihm wird vorgeworfen, sich kritisch über Adolf Hitler geäußert zu haben – die Gestapo verhaftet ihn und sperrt ihn mehrere Wochen ins Gefängnis. Seine Neffen können schließlich seine Freilassung erwirken.

In den USA macht Walter Heinsen Karriere als Kinderfotograf

Zurück in den USA entschließt sich Heinsen dazu, das Konzept seines Studios komplett zu ändern. Er will nicht mehr Hochzeiten und Beerdigungen fotografieren, sondern sich ganz auf Kinderfotografie spezialisieren. 1938 kommt er auf die Idee mit der Bunnygraph-Kamera, die in einem Stoffhasen versteckt ist. Die Kinder wirken dadurch auf den Fotos viel gelassener und fröhlicher. Sie bemerken das Objektiv, das aus dem Bauch des Hasen ragt, kaum.

Walter Heinsen hat jetzt großen Erfolg: Vor allem Einwanderer kommen zu ihm, weil sie Bilder ihrer Kinder den Verwandten in der Alten Welt zukommen lassen wollen. Als die USA 1941 in den Zweiten Weltkrieg eintreten, boomt das Geschäft erneut: Frauen lassen Fotos ihrer Söhne und Töchter anfertigen und schicken sie den Ehemännern, die in Europa kämpfen.

Das könnte Sie auch interessieren: Max Brauer – der Mann, den die Nazis quer durch Europa jagten

„Bunnygraph-Studio“ heißt das Unternehmen jetzt. Es gilt für die nächsten 30 Jahre als bestes Fotostudio für Kinder weit und breit. Nach dem Krieg expandiert Heinsen. Er eröffnet Studios in Evanston, Oak Park, Beverly und Dallas.

Als Kinderfotograf macht Walter Heinsen in den USA Karriere. Er nennt sich „Bunnygraph“, weil er die Kamera mit einem Stoffhasen tarnt. Die Kinder sind dann viel entspannter. John Heinsen/Bunnygraph Als Kinderfotograf macht Walter Heinsen in den USA Karriere. Er nennt sich „Bunnygraph“, weil er die Kamera mit einem Stoffhasen tarnt. Die Kinder sind dann viel entspannter.

Deutschland bedeutet Walter Heinsen immer noch sehr viel. Er isst in Chicago in deutschen Restaurants, hat viele Freunde, die ebenfalls deutsche Einwanderer sind, und er liest regelmäßig den „Stern“. 1963 und 1967 besucht er die alte Heimat, hält sich in Pattensen, Bremen und Hamburg auf.

Das könnte Sie auch interessieren: So haben Sie Hamburg noch nie gesehen – Luftaufnahmen aus den 30er Jahren

1970 verkauft Walter Heinsen sein Unternehmen und genießt ab dann den Ruhestand: Er kümmert sich sehr um die Enkel. Mit dem damals zehnjährigen John schaut er sich 1980 den Film „Im Westen nichts Neues“ an. Das weckt furchtbare Erinnerungen in ihm. Zum ersten Mal zeigt er seinem Enkel die Fotos, die er im Krieg geschossen hat.

Ausstellung mit Heinsens Fotos bis Ende Februar in der Ballinstadt

Walter Heinsen stirbt am 9. Juli 1984 in Evanston, Illinois. Enkel John – inzwischen 54 Jahre – lebt heute als erfolgreicher Filmemacher in Los Angeles. Mit der Ausstellung „Durch die Linse des Lebens“ macht er nun erstmals das Leben und das Wirken seines Großvaters öffentlich. Er möchte dessen Geschichte und dessen Erlebnisse im Ersten Weltkrieg als „Botschaft der Vergebung und des Friedens“ verstanden wissen.

„Es ist wunderbar, nach Hamburg zurückzukehren und das Leben und Werk meines Großvaters in einer Stadt zu feiern, die er wirklich geliebt hat“, so John Heinsen anlässlich der Ausstellungseröffnung. „Es ist wichtig, zu einer Zeit hier zu sein, in der wir uns die Lektionen des Ersten Weltkriegs in Erinnerung rufen müssen, um daraus zu lernen und Frieden für alle Völker der Welt zu erreichen.“

Die Ausstellung „Durch die Linse des Lebens“ ist bis zum 29. Februar 2024 im Auswanderermuseum Ballinstadt auf der Veddel zu sehen, Veddeler Bogen 2.