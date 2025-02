Dies ist die Geschichte eines der spektakulärsten Kriminalfälle im Hamburg des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Hauptpersonen sind zwei Männer, die mit allem, was sie beruflich in Angriff nehmen, scheitern. Nur eins ist ihnen nicht abzusprechen: Ihre Fähigkeit, Falschgeld herzustellen. Da übertrifft sie wirklich keiner. 1894 gelingt es ihnen, Fünf-Dollar- und Fünf-Pfund-Noten in Umlauf zu bringen, die selbst von Experten für echt gehalten werden. Der Fall schlägt hohe Wellen. Banken in der ganzen Welt sorgen sich: „Haben wir vielleicht, ohne dass wir es wissen, die Tresore voll mit Blüten aus Eimsbüttel?“