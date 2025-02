Ein 24-Jähriger schaut im TV einen Horrorfilm. Er dreht durch und zerstückelt in Steilshoop eine Mutter und ihre beiden Kinder. Das geschah vor rund 40 Jahren in einem Hochhaus am Schreyerring. Mich ließ der Fall kalt. Allerdings habe ich vor Wut fast geweint, als ich beim Fotografieren des Täters im Polizeipräsidium Berliner Tor total versagte.