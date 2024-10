Keiner kennt genaue Zahlen. Schätzungen sprechen von 70.000 Personen, die – als „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ diffamiert – von den Nazis ins Konzentrationslager gesteckt wurden. Nach dem Krieg sahen die Behörden in ihnen keine NS-Verfolgten, verweigerten jede Form von Entschädigung oder Anerkennung. Es hieß, sie seien „zu Recht“ im KZ gewesen. Die Stigmatisierung wirkte also weiter und die Betroffenen schwiegen – zumeist aus Scham. So blieb es – bis 2020 der Bundestag die verleugneten Opfer des Nationalsozialismus rehabilitierte. Endlich.