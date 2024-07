Am Abend des 29. Mai 1964 ist der „Star-Club“ auf St. Pauli zum Bersten gefüllt. Viele Gäste sind gekommen, um sich mit eigenen Augen von dieser Sensation zu überzeugen. Schon seit Wochen ist der Auftritt der „Liverbirds“ angekündigt – der „weiblichen Beatles“. Wie bitte, Mädchen, die Musik machen? Ja, gibt’s so was wirklich? Das fragt sich naserümpfend vor allem das männliche Publikum und ist äußerst skeptisch. Als die jungen Frauen dann die Bühne betreten und mit ihrem roughen Sound dafür sorgen, dass den Zuhörern die Ohren wegfliegen, sind ganz schnell auch die letzten Zweifler überzeugt. Ein Rückblick auf die unglaubliche Geschichte der „Livebirds“, die dem „Star-Club“ mehr Geld einbrachten, als es die Beatles je taten.