Ein Besuch des „Club 88“ auf der Reeperbahn war in den 1990er Jahren mit gewissen Risiken verbunden. Man konnte in eine Messerstecherei geraten, völlig grundlos einen heftigen Faustschlag ins Gesicht erhalten oder sogar eine Kugel abbekommen. Sie meinen, ich übertreibe? Mitnichten, die Disco war mit Abstand die Lokalität, vor der ich nachts am häufigsten im Einsatz war. Oft blieb für mich nur noch, den Sarg abzulichten, in dem ein Opfer rausgetragen wurde.