„Leichensache auf dem Spielbudenplatz“, so lautete der Einsatz im Polizeifunk frühmorgens am 21. Juli 1981. Immer wenn kein Verbrechen vorlag und auch kein Unfall Ursache des Todes eines Menschen war, sprach die Polizei profan von einer „Leichensache“. Darunter fielen dann Obdachlose, die auf der Straße gestorben waren, Drogentote oder Menschen, die in der Öffentlichkeit einen plötzlichen Herztod erlitten hatten. Keine große Sache also für einen Polizeireporter im Hamburg der 1980er Jahre. Doch das Foto, das ich damals auf dem Kiez schoss, geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf …

Um 1795 ließen sich vor dem Millerntor, einem der Hamburger Stadttore, erstmals Künstler und Gaukler nieder. Hölzerne Spielbuden entstanden, vor denen sich die Hamburger drängten. So entstand der Name Spielbudenplatz für den Straßenzug parallel zur Reeperbahn.

Klein-Dealer und Junkies auf dem Spielbudenplatz

1981 war dort alles ziemlich versifft und zwischen düsteren Pavillons trafen sich Klein-Dealer, Junkies und Obdachlose. Letztere legten sich gern über den Luftschächten der riesigen Tiefgarage, die sich unter dem Spielbudenplatz befindet, zum Schlafen nieder. Und genau um so einen „Schläfer“ handelte es sich bei dem Mann auf dem Foto oben. Er war volltrunken in den Luftschacht gestürzt und gestorben.

Als ich am Einsatzort eintraf, war der Tote zugedeckt und daneben stand ein Kripobeamter. Zugedeckte Leichen wurden damals von meinen Chefs nicht gern gesehen, so bat ich den Beamten also, das Tuch zu entfernen. Der fand genau so wenig wie ich dabei und stellte sich auf meine Bitte neben den Toten. Fertig war mein Bild. Heute mutet das Foto seltsam verstörend an, mein Verhalten war sicherlich pietätlos. Doch solche Gedanken waren mir damals fremd. Lapidare Fotos vom Leben und Sterben in der Großstadt erinnern mich bis heute an die Aufnahmen meines großen Vorbilds Arthur „Weegee“ Fellig (1899-1968). Er war der erste echte Polizeireporter, hatte sich in den 1930er Jahren im Hauptquartier der „Manhattan Police“ einquartiert. Die Cops mochten ihn und er war der erste Pressefotograf, der ganz offiziell Polizeifunk hören durfte.

Wenn irgendwo in New York eine Leiche gefunden wurde, hofften die Polizisten insgeheim, das „Weegee, the famous“, wie er sich nannte, vorbeikommen würde und sie neben dem Toten ablichtet. Und ganz ähnlich war es bei dem Foto, das ich vor 43 Jahren auf St. Pauli schoss und das bis heute niemals veröffentlicht wurde – mein Lokalchef fand es damals zu „langweilig“.