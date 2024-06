Der Hochbunker an der Eimsbütteler Straße 36 durfte seit Kriegsende nicht besichtigt werden. Der neue Eigentümer hat es nun gestattet, und MOPO-Reporter gehören mit zu den Ersten, die das gigantische Bauwerk erkunden und besichtigen dürfen. Tür auf, Taschenlampe an und los. Im Inneren überkommen einem beklemmende Gefühle bei der Vorstellung, wie die Menschen hier vor 80 Jahren in Todesangst ausharren mussten. Eine Zeitzeugin berichtet außerdem von den beklemmenden Dingen, die sie erlebte.